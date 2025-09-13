U wschodnich wybrzeży półwyspu Kamczatka, na Dalekim Wschodzie Rosji, miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 - poinformowała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS).

Silne trzęsienie ziemi zanotowano na Kamczatce / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pierwszy odczyt mówił, że wstrząs miał magnitudę 7,1.

Na razie brak informacji o możliwych ofiarach i stratach.

Ogłoszono zagrożenie fala tsunami dla Kamczatki i Wysp Kurylskich.

Rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych szacuje, że maksymalna wysokość fali nie powinna przekraczać 120 centymetrów.

Pacyficzny Pierścień Ognia

Kamczatka leży w Pacyficznym Pierścieniu Ognia - jednej z najbardziej narażonych na wstrząsy tektoniczne części świata.

To obszar otaczający Ocean Spokojny, na którym dochodzi często do licznych trzęsień ziemi i erupcji wulkanów.

Pas leży na styku płyt tektonicznych i to właśnie na takich obszarach odnotowywane są zazwyczaj najsilniejsze trzęsienia ziemi.