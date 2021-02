Brytyjska księżniczka Eugenia - wnuczka królowej Elżbiety II - i jej mąż Jack Brooksbank poinformowali we wtorek na Instagramie o narodzinach syna. Ich pierwsze dziecko jest dziewiątym prawnukiem brytyjskiej monarchini.

Instagram Post

Księżniczka Eugenia zamieściła na swoim profilu zdjęcie dłoni jej i jej męża, w których trzymają malutką rączkę nowo narodzonego dziecka.

Chłopiec przyszedł na świat we wtorek rano w The Portland Hospital w centrum Londynu, tym samym szpitalu, w którym w 2019 r. urodził się poprzedni prawnuk Elżbiety II, syn księcia Harry'ego i księżnej Meghan - Archie Mountbatten-Windsor.



Jak poinformował Pałac Buckingham, Jack Brooksbank towarzyszył Eugenii w czasie porodu, a zarówno księżniczka, jak i dziecko czują się świetnie. Dodano, że królowa, jej mąż książę Filip oraz rodzice Eugenii i państwo Brooksbank są zachwyceni tą wiadomością. Rodzice Eugenii, książę Andrzej i Sara, po raz pierwszy zostali dziadkami.



Nowo narodzone dziecko jest 11. w kolejce do tronu, ale nie będzie nosić tytułu Jego Królewskiej Wysokości (HRH). To dlatego, że choć jego matka jest księżniczką, ojciec nie ma tytułu. Może się to zmienić, gdyby królowa zdecydowała się nadać Jackowi Brooksbankowi - menedżerowi marki Casamigos Tequila na Europę, której współzałożycielem jest George Clooney - tytuł hrabiowski lub zmieniła zasady dziedziczenia tytułów.



30-letnia Eugenia poinformowała, że jest w ciąży we wrześniu zeszłego roku, niemal dwa lata po ślubie. Latem zeszłego roku odbył się ślub jej starszej siostry, księżniczki Beatrycze.