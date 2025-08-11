Plaża w Bournemouth w południowej Anglii została uznana za najgorszą w Europie według najnowszego badania, które przeanalizowało tysiące opinii turystów z całego świata. Wśród głównych zarzutów pojawiają się przeludnienie, brak czystości oraz uciążliwe kolejki. Jakie inne plaże znalazły się na czarnej liście i co najbardziej przeszkadza urlopowiczom?

Plaża w Bournemouth najgorszą w Europie / Andrew Matthews / PAP/PA

Analiza opinii turystów. Jak powstał ranking?

Za przygotowanie zestawienia odpowiadała firma informatyczna Cloudwards, która pod lupę wzięła aż 200 najpopularniejszych plaż na świecie. Eksperci przeanalizowali recenzje zamieszczone na portalu TripAdvisor, skupiając się na negatywnych słowach kluczowych takich jak "brudna", "przepełniona", "długie kolejki", "hałas" czy "zakłócenia". To właśnie na podstawie częstotliwości występowania tych określeń powstał ranking miejsc, które zamiast relaksu, mogą przynieść turystom rozczarowanie.

Bournemouth - europejski lider rozczarowań

Plaża w Bournemouth, położona nad kanałem La Manche na południu Anglii, od lat przyciąga tłumy turystów swoją szeroką, piaszczystą linią brzegową oraz charakterystycznymi, kolorowymi domkami plażowymi. Jednak popularność ma swoją cenę. Z analizy wynika, że najczęstsze skargi dotyczą właśnie przeludnienia oraz braku czystości. Wielu urlopowiczów narzeka na tłok, długie kolejki do punktów gastronomicznych i toalet, a także na śmieci pozostawiane na piasku.

Mimo malowniczego położenia i licznych atrakcji, Bournemouth nie zdołało sprostać oczekiwaniom odwiedzających. W skali globalnej plaża uplasowała się na piątym miejscu wśród najgorzej ocenianych na świecie.

Poza sezonem plaża prezentuje się nieco inaczej niż w jego szczycie. / Shutterstock

Globalna czołówka niechlubnego rankingu

W skali światowej niechlubny tytuł najgorszej plaży przypadł Waikiki w Honolulu na Hawajach. Tamtejsi turyści najczęściej skarżą się na ogromne tłumy i długie kolejki, które skutecznie odbierają przyjemność z wypoczynku. Drugie miejsce zajęła Venice Beach w Los Angeles, gdzie głównym problemem jest brak czystości. Na trzecim miejscu znalazła się Playa Manuel Antonio w Kostaryce, a tuż za nią uplasowała się Clearwater Beach na Florydzie.

Co najbardziej przeszkadza turystom?

Z badania wynika, że najczęściej powtarzającymi się problemami na plażach są przeludnienie, hałas, brak czystości oraz długie oczekiwanie na dostęp do podstawowych udogodnień. W dobie rosnącej popularności podróży i łatwego dostępu do informacji, turyści coraz częściej dzielą się swoimi negatywnymi doświadczeniami, co może mieć wpływ na wybory kolejnych odwiedzających.

Czy Bournemouth ma szansę na poprawę wizerunku?

Władze Bournemouth już wcześniej podejmowały działania mające na celu poprawę jakości wypoczynku na plaży - m.in. zwiększając liczbę koszy na śmieci, wprowadzając dodatkowe patrole sprzątające oraz rozbudowując infrastrukturę sanitarną. Jednak rosnąca liczba turystów sprawia, że wyzwania związane z utrzymaniem porządku i komfortu pozostają aktualne. Eksperci podkreślają, że kluczowe może być wprowadzenie limitów odwiedzających lub lepsze zarządzanie ruchem turystycznym.