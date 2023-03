Iran i Arabia Saudyjska zawarły porozumienie w sprawie wznowienia stosunków dyplomatycznych, zerwanych w 2016 roku. W rozmowach pośredniczyły Chiny. Obydwie potęgi świata islamskiego zdecydowały o ponownym otwarciu ambasad w Teheranie i Rijadzie - powiadomiła w piątek agencja Reutera za irańskimi i saudyjskimi państwowymi mediami.

Z powodu wojny w Jemenie w nędzy żyje 80. proc. mieszkańców kraju / YAHYA ARHAB / PAP/EPA

Oba państwa potwierdziły, że będą respektować suwerenność i integralność terytorialną swoich krajów, powstrzymają się od ingerencji w wewnętrzne sprawy drugiej strony, a także przywrócą obowiązywanie szeregu dwustronnych porozumień, w szczególności umowy o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z 2001 roku oraz umowy o stosunkach gospodarczych, handlowych i inwestycyjnych z 1998 roku.

Ambasady w Rijadzie i Teheranie powinny wznowić działalność w ciągu dwóch miesięcy.

Iran i Arabia Saudyjska dziękują Chinom

Jak poinformowała agencja AP, w najbliższym czasie ma dojść do spotkania szefów irańskiej i saudyjskiej dyplomacji. Ministrowie ustalą warunki objęcia misji dyplomatycznych przez ambasadorów obu państw.

Władze w Teheranie i Rijadzie podziękowały Chinom za wysiłki na rzecz normalizacji irańsko-saudyjskich relacji, a także Irakowi i Omanowi za zorganizowanie w tych krajach w latach 2021-22 negocjacji pomiędzy skonfliktowanymi państwami.

Arabia Saudyjska zerwała stosunki dyplomatyczne z Iranem po atakach na swoją ambasadę w Teheranie i konsulat w Meszhedzie w styczniu 2016 roku. Napaści dokonały grupy osób protestujących przeciwko przeprowadzonej przez władze w Rijadzie egzekucji 47 osób, w tym szyickiego duchownego Nimra al-Nimra.

W kolejnych latach sunnicka Arabia Saudyjska i szyicki Iran rywalizowały ze sobą m.in. podczas wojen domowych w Jemenie i Syrii, w których wsparły przeciwne strony konfliktu - przypomniał Reuters.

Będziemy nadal odgrywać konstruktywną rolę we właściwym rozwiązywaniu problemów w dzisiejszym świecie zgodnie z życzeniami wszystkich krajów i wykazywać naszą odpowiedzialność jako duży kraj - zapewnił przy okazji zawartego w Pekinie porozumienia chiński szef dyplomacji powiedział Wang Yi.

USA: Przyjmiemy z zadowoleniem, jeżeli porozumienie doprowadzi do końca wojny w Jemenie

Jeśli zawarte przy pomocy Chin porozumienie w sprawie normalizacji stosunków między Iranem i Arabią Saudyjską doprowadzi do końca wojny w Jemenie, przyjmiemy to z zadowoleniem - powiedział w piątek rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Pozytywnie do sprawy odniósł się też prezydent Joe Biden.

To, co nas interesuje, to zakończenie wojny w Jemenie i zapewnienie, by Arabia Saudyjska mogła się bronić przed atakami inspirowanymi, finansowanymi przez reżim w Teheranie (...) Jeśli koniec końców to porozumienie może zostać podtrzymane i wojna w Jemenie będzie w stanie się skończyć, a Arabia Saudyjska nie będzie musiała stale bronić się przed atakami ze strony Hutich, którzy są finansowani i wspierani przez Iran, przyjmiemy to z zadowoleniem - powiedział Kirby.

Wojna w Jemenie trwa od 2011 r. Liczbę ofiar śmiertelnych tego konfliktu ocenie się na ok. 400 tys. 3,5 mln mieszkańców tego kraju zostało wypędzonych z domów. UNICEF szacuje, że 80 proc. z 33 mln mieszkańców Jemenu z powodu wojny znalazło się w stanie nędzy.