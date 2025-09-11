Zatrzymana przez służby osoba, w związku morderstwem znanego działacza protrumpowskiego ruchu MAGA (Make America Great Again) Charliego Kirka została zwolniona z aresztu po przesłuchaniu. Śledztwo nadal trwa - przekazał dyrektor FBI Kash Patel. 31-letni Kirk zmarł w szpitalu, po tym jak został postrzelony podczas wystąpienia na uniwersytecie w Utah.
Patel o zwolnieniu tej osoby poinformował w mediach społecznościowych.
"Zatrzymana osoba została zwolniona po przesłuchaniu przez organy ścigania. Nasze śledztwo jest kontynuowane i nadal będziemy udostępniać informacje w trosce o przejrzystość" - napisał na platformie X dyrektor FBI.