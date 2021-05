Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w czwartek, że Waszyngton jest głęboko zaniepokojony przemocą, do jakiej dochodzi na ulicach Izraela. Powtórzył swe wcześniejsze deklaracje, że państwo żydowskie ma pełne prawo do obrony przed atakami rakietowymi Hamasu.

Pogrzeb 15 osób, które zginęły w izraelskich bombardowaniach w strefie Gazy / HAITHAM IMAD / PAP/EPA

Blinken rozmawiał z dziennikarzami po spotkaniu z szefową dyplomacji Australii Marise Payne, która oznajmiła, że Canberra podziela zaniepokojenie Waszyngtonu wydarzeniami, jakie mają miejsce w Izraelu i Strefie Gazy.

Sekretarz stanu powiedział, że ataki rakietowe palestyńskich bojowników na Izrael muszą zostać przerwane.

Oznajmił też, że Stany Zjednoczone są otwarte na plan zorganizowania sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie bliskowschodniego konfliktu "na początku przyszłego tygodnia".

Kilka godzin wcześniej Reuters, powołując się na dyplomatów, podał, że USA są przeciwne zorganizowaniu sesji Rady w tej sprawie, ze względu na podjęte już dyplomatyczne próby rozwiązania konfliktu.

Tymczasem władze palestyńskie poinformowały w czwartek wieczorem, że liczba ofiar konfliktu z Izraelem, który na dobre rozgorzał w poniedziałek, przekroczyła w Strefie Gazy 100 osób.

Również w czwartek wieczorem siły bezpieczeństwa Libanu podały, że co najmniej trzy pociski rakietowe zostały wystrzelone z południa tego kraju w kierunku Izraela; izraelska armia zapewniła, że rakiety spadły do Morza Śródziemnego, nie powodując żadnych szkód.

Agencja Associated Press zwróciła uwagę, że w odróżnieniu od poprzednich podobnych konfliktów między państwem żydowskim a Palestyńczykami, które ograniczały się w dużej mierze do działań w Strefie Gazy i na przygranicznych terytoriach Izraela, teraz walki i rozruchy rozlewają się na znacznie rozleglejsze tereny niż nawet podczas palestyńskiej intifady w 2000 roku. Do starć i rozruchów dochodzi na ulicach izraelskich miast, w których mieszka mniejszość arabska.

Blinken rozmawiał telefonicznie w środę wieczorem z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu i zapewnił go o poparciu Waszyngtonu dla prawa Izraela do obrony przed atakami rakietowymi Hamasu ze Strefy Gazy.

Wcześniej w środę Blinken zapowiedział, że Waszyngton niezwłocznie wyśle wysokiego rangą przedstawiciela Departamentu Stanu Hady'ego Amra, by podjął rozmowy z Palestyńczykami i Izraelem w celu doprowadzenia do deeskalacji przemocy.

Departament Stanu podkreślił, że najpilniejszym zadaniem dyplomaty będzie skupienie się na zaprzestaniu przemocy, a nie na kwestiach, które przyczyniły się do jej wybuchu i narastających napięć.