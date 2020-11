Prezydent-elekt Joe Biden potwierdził, że jego kandydatem na sekretarza stanu będzie Antony Blinken. To doświadczony dyplomata i były zastępca sekretarza stanu w administracji Baracka Obamy.

Antony Blinken / PAP/EPA/JEON HEON-KYUN/POOL /

Zespół Bidena informował o nominacji Blinkena już w poniedziałek. We wtorek w Wilmington 78-letni Demokrata wystąpił razem na konferencji prasowej z kluczowymi osobami, które w jego administracji odpowiadać będą za politykę zagraniczną.

Tony będzie gotowy od pierwszego dnia - zapewnił Biden. Wyraził przekonanie, że przywróci on zaufanie do Departamentu Stanu.

Kandydatem na ministra bezpieczeństwa krajowego został Alejandro Mayorkas. Z kolei Linda Thomas-Greenfield ma zostać ambasadorem USA przy ONZ.



Ten zespół spowoduje, że będziemy dumni z bycia Amerykanami - oświadczył Biden. Zapewnił, że jego ekipa "dla następnego pokolenia na nowo wymyśli amerykańską politykę zagraniczną".



Będą mi mówili to, co potrzebuję wiedzieć, a nie to, co chcę wiedzieć - dodał Biden.

