Władze Białorusi zakazały sprzedaży książki „Rok 1984” George’a Orwella – pisze niezależna i zablokowana przez władze Nasza Niwa, powołując się na dokument, do którego dotarła redakcja.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Usunąć ze sprzedaży wszystkie warianty książki G. Orwella "Rok 1984". O wykonaniu zameldować do 19 maja - taki cytat z rozporządzenia przytacza Nasza Niwa.



"Rok 1984" Orwella to antyutopia, która jest studium państwa totalitarnego. Nasza Niwa przypomina, że książka ta była zakazana w ZSRR do 1987 r. W Polsce pierwsze oficjalne wydanie ukazało się w 1988 roku.



Niezależny portal odnotowuje, że 16 maja w Mińsku zatrzymano wydawcę Andreja Januszkiewicza, który tego samego dnia otworzył nową księgarnię z książkami w języku białoruskim. W księgarni przeprowadzono rewizję.