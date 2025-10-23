Ukraina poinformowała o odzyskaniu ciał 1 tysiąca żołnierzy poległych w wojnie z Rosją. Informację przekazał w czwartek Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych w Kijowie. Jak podkreślono, w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną szczegółowe badania i identyfikacja zwłok przez funkcjonariuszy organów ścigania oraz ekspertów podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Ukraina odzyskała ciała tysiąca poległych żołnierzy (Zdjęcie ilustracyjne) / Nina Liashonok/Ukrinform / PAP

Ukraina poinformowała o odzyskaniu ciał 1 tysiąca żołnierzy poległych w wojnie z Rosją.

Zostaną one teraz przebadane, aby potwierdzić tożsamość zmarłych.

Wymianę ciał i jeńców między walczącymi stronami uzgodniono podczas czerwcowych rozmów w Stambule.

W oficjalnym komunikacie Sztab Koordynacyjny poinformował, że działania repatriacyjne odbyły się w czwartek, a ciała - według strony rosyjskiej - należą do ukraińskich żołnierzy. Władze Ukrainy wyraziły wdzięczność Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża za wsparcie w przeprowadzeniu operacji.

Wymiana ciał oraz jeńców wojennych została uzgodniona podczas drugiej rundy negocjacji między Ukrainą a Rosją, która odbyła się 2 czerwca w Stambule.

Rozmowy prowadzone były przy udziale władz Turcji.

Ustalono wówczas wymianę wszystkich poważnie chorych jeńców wojennych i żołnierzy poniżej 25. roku życia, a także wymianę ciał poległych w formule 6 tysięcy na 6 tysięcy.

Na początku października informowaliśmy, cytując prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że od początku pełnoskalowej wojny z Rosją, do Ukrainy wróciło ponad 7 tys. ukraińskich jeńców.