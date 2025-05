Spontaniczność, która podbiła internet

Siostra Marizele Cassiano opisała ten moment jako bardzo naturalny i spontaniczny.

Ten moment był bardzo spontaniczny, ponieważ z siostrą Marisą, jeśli zaśpiewasz, to ona zatańczy. A ja jestem przyzwyczajona do śpiewania, do beatboxu, więc dla nas było to bardzo proste, spontaniczne i jednocześnie bardzo zaskakujące, że stało się to viralem nawet poza Brazylią - powiedziała w rozmowie z The Associated Press.

Od czasu występu siostra Marizele zyskała ponad 100 000 obserwujących na Instagramie, podczas gdy siostra Marisa nie korzysta z mediów społecznościowych. Ich spontaniczny beatbox szybko rozprzestrzenił się w mediach społecznościowych zarówno w Brazylii, jak i za granicą.

Wideo youtube

Muzyka jako narzędzie pomocy i powołania

Zakonnice nie tylko bawią, ale też działają społecznie. Są oddane młodym ludziom walczącym z uzależnieniami, a muzyka - jak podkreślają - jest potężnym narzędziem, które pomaga im dotrzeć do potrzebujących.

Beatbox, taniec i piosenki to narzędzia, których Bóg używa, aby dotrzeć do serc ludzi, z którymi pracujemy. I to działa! To piękne, że to widzimy - mówiła siostra Marizele Cassiano.

Oprócz tego siostry aktywnie promują życie zakonne, organizując rekolekcje dla kobiet zainteresowanych powołaniem do zakonu.