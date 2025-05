Przez sześć lat wzruszał tysiące osób tragiczną historią choroby. Teraz usłyszał wyrok. W tle sfałszowana dokumentacja medyczna, 3055 oszukanych ludzi i ponad 730 tys. zł zebranych "na leczenie".

Mężczyzna przez lata przekonywał, że cierpi na glejaka, posługując się spreparowaną dokumentacją medyczną / Shutterstock

3055 osób oszukanych, ponad 730 tys. zł wyłudzone. Fikcyjna zbiórka trwała sześć lat.

Fałszywa dokumentacja, wyrok 5,5 roku więzienia. Mężczyzna przyznał się do winy.

Czy jego żona naprawdę nic nie wiedziała? Sąd wyłączył jej sprawę do osobnego postępowania.

Pięć i pół roku więzienia za fałszywą zbiórkę

Na karę pięciu i pół roku więzienia skazał wrocławski sąd Grzegorza P., oskarżonego o organizację fikcyjnej zbiórki na leczenie guza mózgu. Mężczyzna przez lata przekonywał, że cierpi na glejaka, posługując się spreparowaną dokumentacją medyczną. Wspólnie z żoną prowadził zbiórkę pieniędzy, wzbudzając współczucie internautów.

Według ustaleń śledztwa, małżeństwo P. w okresie od maja 2018 r. do kwietnia 2024 r. oszukało co najmniej 3055 osób. Kwota, jaką udało im się zebrać, to ponad 730 tys. zł. Pieniądze napływały z różnych źródeł - zbiórki internetowej, stowarzyszenia, a także bezpośrednich wpłat na rachunki bankowe.

Wyrok nie jest prawomocny

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, prok. Karolina Stocka-Mycek poinformowała w środę, że Sąd Okręgowy we Wrocławiu uznał Grzegorza P. winnym.

"Sąd wymierzył mu karę pięciu i pół roku więzienia" - podała prok. Stocka-Mycek. Dodatkowo Grzegorz P. ma obowiązek zwrócić pieniądze, które uzyskał dzięki fałszywej zbiórce. W trakcie śledztwa przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Co z jego żoną? Tłumaczy, że... wierzyła

O udział w oszustwie oskarżona została także żona Grzegorza P. - Justyna P. Kobieta nie przyznała się do winy.

"Wskazała, że była przekonana, że jej mąż jest ciężko chory i dlatego pomagała w organizowaniu środków pieniężnych na jego leczenie" - przekazała wcześniej prok. Stocka-Mycek.

Sąd zdecydował o wyłączeniu sprawy Justyny P. do odrębnego postępowania.