Ukraińska Rada Najwyższa przyznała prawa weteranów bandytom z UPA - Ukraińskiej Armii Powstańczej. To nie koniec. W radzie czeka projekt o ponownym nadaniu imienia Bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze - technicznie obywatelowi II Rzeczpospolitej, który został skazany za terroryzm na dożywocie.

Marsz banderowców w Kijowie / Kharchenko Sergii / PAP/EPA

Bardzo więc prawdopodobne, że Bandera po raz drugi zostanie ogłoszony Bohaterem Ukrainy. Pod wnioskiem są podpisani deputowani Bloku Petra Poroszenki i chociaż nie wzbudza to entuzjazmu na Ukrainie, to przed wyborami prezydenckimi może do tego dojść.

To nie koniec, bo w Kijowie maja pojawić się tablice upamiętniające takich ludzi jak Dmytro Doncow - ideologa rzezi wołyńskiej Polaków.

To kolejna próba przyznania Stepanowi Banderze tytułu Bohatera Ukrainy. W 2010 roku dekret w tej sprawie wydał ówczesny prezydent Wiktor Juszczenko. Dokument został jednak uznany za niezgodny z prawem.

Stepan Bandera był przywódcą i jednym z ideologów frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Jej członkowie odpowiedzialni są za ludobójstwo Polaków na Wołyniu i we Wschodniej Małopolsce. W rzezi zginęło ponad 100 tysięcy osób.