Ogromne pożary lasów pustoszą Bałkany. Strażacy walczą z ogniem w Grecji, Albanii, Czarnogórze oraz Turcji. Ewakuowano już kilka tysięcy osób. Ogień pochłonął dotąd tysiące hektarów terenów zielonych - przekazały lokalne władze i media.

Pożar w miejscowości Patras w zachodniej Grecji / AFP / East News

Płoną lasy w Grecji

Strażacy walczą z pożarami lasów w całej Grecji, w tym z ogniem zagrażającym terenom zabudowanym w pobliżu miasta Patras na zachodzie kraju oraz na dwóch wyspach - Chios i Zakynthos.

W akcjach bierze udział łącznie niemal 5 tys. strażaków i 33 samoloty - podały greckie władze cytowane przez agencję Reutera.

We wtorek z powodu pożarów ewakuowano prawie 8 tys. osób z miasteczka w pobliżu Patras.

W środę władze wydały nowe ostrzeżenia, zalecając mieszkańcom dwóch pobliskich wiosek opuszczenie domów.

Na Chios straż przybrzeżna użyła łodzi, aby ewakuować ludzi w bezpieczne miejsce, gdy płomienie dotarły do brzegów. Dziesiątki osób trafiło do szpitali z powodu zatrucia dymem.