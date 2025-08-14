Ogromne pożary lasów pustoszą Bałkany. Strażacy walczą z ogniem w Grecji, Albanii, Czarnogórze oraz Turcji. Ewakuowano już kilka tysięcy osób. Ogień pochłonął dotąd tysiące hektarów terenów zielonych - przekazały lokalne władze i media.
Strażacy walczą z pożarami lasów w całej Grecji, w tym z ogniem zagrażającym terenom zabudowanym w pobliżu miasta Patras na zachodzie kraju oraz na dwóch wyspach - Chios i Zakynthos.
W akcjach bierze udział łącznie niemal 5 tys. strażaków i 33 samoloty - podały greckie władze cytowane przez agencję Reutera.
We wtorek z powodu pożarów ewakuowano prawie 8 tys. osób z miasteczka w pobliżu Patras.
W środę władze wydały nowe ostrzeżenia, zalecając mieszkańcom dwóch pobliskich wiosek opuszczenie domów.
Na Chios straż przybrzeżna użyła łodzi, aby ewakuować ludzi w bezpieczne miejsce, gdy płomienie dotarły do brzegów. Dziesiątki osób trafiło do szpitali z powodu zatrucia dymem.