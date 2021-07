Policja stanowa w Massachusetts aresztowała 11 uzbrojonych mężczyzn po incydencie, który doprowadził w sobotę do zamknięcia na 9 godzin części autostrady I-95. Zatrzymani twierdzili, że nie są antyrządową grupą.

Incydent zaczął się, gdy jeden z funkcjonariuszy zauważył w sobotę nad ranem dwa pojazdy na poboczu autostrady z włączonymi światłami awaryjnymi. / Pixabay

"Członkowie grupy przedstawiali się jako członkowie milicji, wyznającej "ideologię suwerenności mauretańskiej". Powiedzieli policjantom, że jadą z Rhode Island do Maine na "szkolenie" - podała lokalna telewizja WCVB.

Jak wyjaśniła, powołując się na szefa policji stanowej Massachusetts płk. Christophera Masona, incydent zaczął się, gdy jeden z funkcjonariuszy zauważył w sobotę nad ranem dwa pojazdy na poboczu autostrady z włączonymi światłami awaryjnymi. Zatrzymał się, aby zaoferować pomoc.



Mężczyźni w mundurach w stylu wojskowym byli uzbrojeni w karabiny i pistolety. Żaden nie miał pozwolenia na posiadanie broni palnej.



"Policjant poprosił mężczyzn o dokumenty i zezwolenia na broń palną. Ponieważ powiedzieli, że nie mają, zwrócił się o pomoc" - przekazała WCVB.



Kiedy kilku uzbrojonych mężczyzn wysiadło z bronią z samochodów, wzbudziło to niepokój. Policja nakazała części mieszkańców okolicznych miejscowości Wakefield i Reading, by nie wychodzili z domów, a zwłaszcza unikali terenów w pobliżu autostrady.



"Nie jesteśmy antyrządowi. Nie jesteśmy przeciw policji, nie jesteśmy suwerennymi obywatelami, nie jesteśmy ekstremistami o czarnej tożsamości. (...) Jak powtarzaliśmy wiele razy policji, przestrzegamy prawa do pokojowego podróżowania w Stanach Zjednoczonych" - twierdził jeden z mężczyzn, który relacjonował przebieg zajścia w serwisie YouTube.



Organizacja Southern Poverty Law Center (SPLC), monitorująca kręgi kierujące się hasłami nienawiści oraz ekstremistów, tłumaczyła, że ruch Maurów, suwerennych obywateli skupia niezależne ugrupowania i jednostki, które pojawiły się na początku lat 90. XX wieku jako odłam antyrządowego ruchu suwerennych obywateli. W ich przekonaniu jednostka posiada suwerenność nad rządami federalnymi i stanowymi, a także jest od nich niezależna.



W wywiadzie dla NewsCenter 5 prezes i dyrektor generalny SPLC Margaret Huang mówiła, że jej organizacja zalicza od 2020 roku grupę, którą nazwała "Rise of the Moors", do ekstremistycznych. Uznała ją za antyrządową i suwerenną, ponieważ nie akceptuje władzy USA. Jej wyznawcy twierdzą, że są potomkami ludzi, którzy byli obecni w kraju, kiedy istniał traktat między Marokiem a Ameryką (podpisany w roku 1786). Uważają, że traktat zwalnia ich z obowiązku przestrzegania prawa USA.



"Wielu z tych ludzi może nie bardzo chce przemocy lub jakiejkolwiek konfrontacji z władzami, ale fakt, że nie uznają uprawnień rządu USA do wydawania zezwoleń, monitorowania działań, ochrony społeczeństwa budzi obawy" - argumentowała Huang.



Zatrzymani członkowie grupy mają stanąć przed sądem we wtorek.