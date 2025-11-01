Brytyjska policja transportowa i służby ratunkowe interweniowały po ataku nożownika na pokładzie pociągu LNER w okolicach Huntingdon w hrabstwie Cambridgeshire - podaje BBC. Według wstępnych informacji, kilka osób zostało rannych. Trwa ustalanie szczegółów zdarzenia.

Atak nożownika w pociągu brytyjskich kolei - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Do zdarzenia doszło w pociągu relacji Stevenage-Peterborough. Jak informuje BBC, "Policjanci są obecnie na miejscu zdarzenia po tym, jak na pokładzie pociągu doszło do ataku nożownika. W wyniku zdarzenia kilka osób zostało rannych". Na miejsce skierowano również funkcjonariuszy z hrabstwa Cambridgeshire.

Policja potwierdziła, że w związku ze sprawą zatrzymano dwie osoby. Na razie nie podano, ile dokładnie osób zostało poszkodowanych ani jak poważne są ich obrażenia.

"Wszystkie linie kolejowe między Stevenage a Peterborough są obecnie wstrzymane, a pociągi mogą być opóźnione nawet o 60 minut lub skierowane na inne trasy" - poinformował przewoźnik LNER.

Według komunikatu przewoźnika, "znaczne utrudnienia w ruchu pociągów potrwają do końca dnia". Służby apelują do podróżnych o śledzenie aktualnych informacji i zachowanie ostrożności.