Troje niemieckich narciarzy wysokogórskich zginęło w sobotę w lawinie, która zeszła w rejonie szczytu Ortler w Górnej Adydze na północy Włoch - podała w sobotę agencja Ansa. Trwają poszukiwania dwóch osób.
Według lokalnych mediów ofiary śmiertelne to młode osoby: kobieta i dwóch mężczyzn.
Na zboczu szczytu znajdowały się dwie grupy skialpinistów z Niemiec.
W pierwszej grupie były trzy osoby, które wczesnym popołudniem zginęły, porwane przez lawinę. Druga grupa liczyła cztery osoby, z których dwie się uratowały, a dwie są obecnie poszukiwane.
Akcja ratunkowa prowadzona jest przez pogotowie alpejskie przy wsparciu śmigłowca straży pożarnej oraz dronów.