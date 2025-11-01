Troje niemieckich narciarzy wysokogórskich zginęło w sobotę w lawinie, która zeszła w rejonie szczytu Ortler w Górnej Adydze na północy Włoch - podała w sobotę agencja Ansa. Trwają poszukiwania dwóch osób.

Troje niemieckich skialpinistów zginęło w lawinie w Górnej Adydze / Shutterstock

Według lokalnych mediów ofiary śmiertelne to młode osoby: kobieta i dwóch mężczyzn.

Na zboczu szczytu znajdowały się dwie grupy skialpinistów z Niemiec.

W pierwszej grupie były trzy osoby, które wczesnym popołudniem zginęły, porwane przez lawinę. Druga grupa liczyła cztery osoby, z których dwie się uratowały, a dwie są obecnie poszukiwane.

Akcja ratunkowa prowadzona jest przez pogotowie alpejskie przy wsparciu śmigłowca straży pożarnej oraz dronów.