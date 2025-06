45-letni Egipcjanin Sabry S., podejrzany o atak na uczestników proizraelskiego wiecu w Boulder w stanie Kolorado w USA, został oskarżony o przestępstwo z nienawiści. Zostało ono zakwalifikowane również jako akt terrorystyczny. Zamachowcy grozi dożywocie.

Służby na miejscu zdarzenia / REBECCA SLEZAK / PAP/EPA

Do ataku doszło w niedzielę, gdy Soliman użył koktajli Mołotowa do napaści na zgromadzonych. Podczas przesłuchania zeznał, że "chciał zabić wszystkich ludzi o poglądach syjonistycznych". W wyniku ataku 12 osób doznało obrażeń, głównie poparzeń. Podejrzany może również odpowiadać za usiłowanie wielokrotnego zabójstwa, za co grozi łączna kara do 384 lat więzienia.

Soliman przebywał w Ameryce nielegalnie, miał wizę turystyczną, która straciła ważność. Jego zezwolenie na pracę wygasło. Urodził się w Egipcie, mieszkał w Kuwejcie przez 17 lat, trzy lata temu przeprowadził się do Colorado Springs wraz z żoną i pięciorgiem dzieci.

Prezydent Donald Trump odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych, pisząc: "To kolejny przykład, dlaczego musimy dbać o bezpieczeństwo naszych granic i deportować nielegalnych, antyamerykańskich radykałów z naszej ojczyzny". Podkreślił jednocześnie, że takie ataki nie będą tolerowane.

Krzyczał "Wolna Palestyna"

Według informacji CBS News, podczas ataku słyszano, jak podejrzany wykrzykuje "Wolna Palestyna". Funkcjonariusze FBI zakwalifikowali atak jako akt terrorystyczny.

Proizraelski wiec w Boulder został zwołany przez organizację Run for Their Lives, która działa na rzecz zakładników uprowadzonych podczas ataku bojówek Hamasu na Izrael w 2023 roku. Wśród poszkodowanych znajdowało się wiele osób starszych.

Napaść planował przez cały rok

Jak podaje Reuters, podczas przesłuchania Soliman powiedział śledczym, że przez cały rok planował napaść. Celowo opóźnił ją do momentu ukończenia szkoły średniej przez swoją córkę. Jego status imigracyjny jako osoby niebędącej obywatelem USA uniemożliwił mu zakup broni palnej, dlatego zdecydował się na koktajle Mołotowa. Wiedzę na temat ich przygotowania zdobył z filmów na YouTube.

W toku śledztwa służby odkryły w pobliżu miejsca zatrzymania podejrzanego szesnaście butelek wypełnionych benzyną. W samochodzie zamachowcy znaleziono kanister z benzyną oraz opryskiwacze do chwastów wypełnione paliwem.

Jak zauważa Reuters, atak stanowi najnowszy z serii gwałtownych incydentów wymierzonych w amerykańskich Żydów w związku z napięciami dotyczącymi izraelskich działań wojskowych w Strefie Gazy. Urzędnicy administracji Trumpa wykorzystali to wydarzenie, aby wesprzeć swoją politykę stanowczego egzekwowania prawa imigracyjnego.