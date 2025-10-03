Ponad 184 tys. domów i gospodarstw rolnych w Irlandii zostało pozbawionych w piątek po południu prądu w związku ze sztormem Amy, który dotarł do zachodnich wybrzeży Irlandii. Silny wiatr spowodował odwołanie 58 lotów z Dublina. Amy w nocy dotrze do Szkocji. Synoptycy przewidują, że wiatr może w porywach osiągnąć 160 km na godzinę.
Sztorm Amy, pierwszy w tegoroczny w sezonie jesiennym, osiągał w piątek w porywach 148 km na godzinę.
Irlandzki operator energii elektrycznej ESB Networks poinformował, że 184 tys. domów, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw zostało pozbawionych prądu, głównie w hrabstwach Galway, Mayo, Roscommon, Sligo, Leitrim, Cavan i Donegal. Awarie mogą potrwać przez całą nocy.