Irlandzkie służby zmagają się z licznymi utrudnieniami na drogach, na których zalegają powalone drzewa, uszkodzeniami sieci kolejowych. Doszło też do wielu lokalnych podtopień.

Silny wiatr spowodował odwołanie 58 lotów z Dublina, a kolejne dziewięć samolotów zostało przekierowanych na inne lotniska.