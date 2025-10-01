Dramatyczna walka z żywiołem

Sytuacja była na tyle poważna, że na wyspę skierowano specjalne oddziały ratunkowe z kontynentalnej Hiszpanii i sąsiedniej Majorki. Na miejsce dotarły statki z personelem medycznym oraz żołnierzami wojskowej jednostki do spraw sytuacji nadzwyczajnych (UME). Z powietrza przylatywały śmigłowce z ciężkim sprzętem - pompami i agregatami prądotwórczymi, które miały pomóc w walce z zalaniem.

Wszystkie miejskie instytucje zostały zamknięte, a zaplanowane wydarzenia odwołane. Władze lokalne i służby ratunkowe zorganizowały tymczasowe schronienia, ciepłe posiłki i odzież dla najbardziej poszkodowanych. W wielu miejscach wyspa była odcięta od prądu, a awarie dotknęły także kluczowe obiekty - takie jak stacja uzdatniania wody czy oczyszczalnie ścieków.

Paraliż lotniska i dramat turystów

Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc jest port lotniczy na Ibizie. Tunel prowadzący do terminala został całkowicie zalany, a przed wejściem do budynku ustawiły się długie kolejki zdezorientowanych podróżnych. Część terminala została zamknięta z powodu wdarcia się wody, a dziesiątki lotów przekierowano na inne lotniska lub odwołano.