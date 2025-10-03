W wyniku powodzi wywołanej ulewnymi deszczami, które nawiedziły Bułgarię, w kurorcie Elenite nad Morzem Czarnym zginęły trzy osoby - poinformowała w piątek bułgarska agencja prasowa BTA. Dwie z ofiar to ratownicy, którzy odpowiedzieli na wezwanie o pomoc.

Powódź w Bułgarii - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Minister spraw wewnętrznych Bułgarii Daniel Mitow poinformował o ofiarach śmiertelnych powodzi w Elenite - popularnym kurorcie nad Morzem Czarnym, położonym w rejonie Nesebryu i Słonecznego Brzegu. Zginął mężczyzna, który przebywał w piwnicy budynku, kiedy woda wdarła się do środka budynku. Dwie pozostałe ofiary to ratownicy, którzy odpowiedzieli na wezwania o pomoc.

W wyniku wylania rzeki Elenite ewakuowano około 50 osób, w miejscowości Czernica zawalił się most.

Nagrania w mediach społecznościowych pokazują, jak woda zalewa ulice Elenite, porywając samochody. Wojsko wysłało do tego miasta dwie łodzie z ekipami ratowniczymi, aby pomóc mieszkańcom zalanych terenów - poinformowała BTA.