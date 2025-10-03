Oceny działalności Kościoła katolickiego w Polsce pozostają mocno podzielone, choć najnowsze badanie CBOS wskazuje na niewielką poprawę wizerunku tej instytucji. We wrześniu pozytywnie wypowiedziało się o niej 45 proc. dorosłych Polaków, podczas gdy 41 proc. wyraziło opinię krytyczną.

Oceny działalności Kościoła katolickiego w Polsce pozostają mocno podzielone, choć najnowsze badanie CBOS wskazuje na niewielką poprawę wizerunku tej instytucji (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

CBOS przeprowadził we wrześniu badanie dotyczące oceny działalności poszczególnych instytucji publicznych, w tym m.in. Kościoła katolickiego. Wynika z niego, że w stosunku do marca nieznacznie poprawiły się opinie o jego funkcjonowaniu.

Pozytywnie działalność Kościoła katolickiego oceniło 45 proc. dorosłych Polaków (o 3 punkty procentowe więcej niż pół roku temu), natomiast źle - 41 proc. respondentów (o 4 punkty procentowe mniej niż poprzednio). "Od pięciu lat opinie o Kościele są wyraźnie spolaryzowane, przy czym raz niewielką przewagę zyskują osoby z aprobatą wypowiadające się o działaniu tej instytucji, a innym razem - jej krytycy" - wskazał CBOS.

Praktykujący lepiej oceniają Kościół

Z badania wynika, że lepiej niż przeciętnie działalność Kościoła oceniają respondenci powyżej 65 lat, mieszkańcy wsi oraz badani słabiej wykształceni i sytuowani. Z koli najwięcej krytycznych opinii jest wśród mieszkańców dużych miast i osób o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym.

Według CBOS im częstszy udział w praktykach religijnych, tym lepsze opinie o działalności instytucji. "Dobre oceny przeważają wśród praktykujących przynajmniej 1-2 razy w miesiącu, złe - wśród praktykujących co najwyżej kilka razy w roku" - podał CBOS.

Poglądy polityczne a ocena Kościoła

Zadowolone z działalności Kościoła są w większości osoby identyfikujące się z prawicą, natomiast krytycyzm przeważa wśród badanych określających swoje poglądy jako lewicowe lub centrowe. W elektoratach zdecydowanie najlepiej działalność Kościoła oceniają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, z kolei wyraźnie krytyczni w opiniach są sympatycy Koalicji Obywatelskiej.

76 proc. osób głosujących na PiS pozytywnie oceniło działalność Kościoła rzymskokatolickiego; odmiennego zdania było 14 proc. badanych, a 10 proc. nie miało w tej kwestii zdania. Odmienne proporcje były w przypadku wyborców Koalicji Obywatelskiej - pozytywnie działalność Kościoła oceniło 20 proc., a 72 proc. negatywnie. Zdania nie miało 8 proc. respondentów.

W przypadku wyborców Konfederacji Korony Polskiej Kościół pozytywnie oceniło 48 proc. badanych, źle - 43 proc., a 9 proc. nie było w stanie odpowiedzieć. Podobnie głosy rozłożyły się w przypadku Konfederacji Wolność i Niepodległość, gdzie 40 proc. zwolenników oceniło pozytywnie działalność Kościoła, źle - 43 proc., a 17 proc. wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Wśród badanych, którzy nie zamierzają głosować, pozytywnie Kościół oceniło 44 proc. badanych, źle - 37 proc., a 19 proc. nie umiało ocenić. CBOS nie uwzględnił wyborców PSL, Koalicji 2050 oraz Lewicy.