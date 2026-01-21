W odpowiedzi na groźby celne prezydenta Donalda Trumpa, Parlament Europejski oficjalnie zawiesił proces zatwierdzania nowej umowy handlowej z USA. O decyzji poinformował przewodniczący komisji handlu Parlamentu Europejskiego Bernd Lange.
"Już oficjalnie: umowa UE-USA wstrzymana do odwołania! Nasz zespół negocjacyjny podjął decyzję o zawieszeniu prac nad prawną implementacją umowy Turnberry. Nasza suwerenność i integralność terytorialna są zagrożone. Prowadzenie business as usual jest niemożliwe" - napisał Lange na platformie X.