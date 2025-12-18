System Patriot w 3. Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej osiągnął pełną gotowość - ogłosił w czwartek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "To historyczny moment" - podkreślił polityk.

To kluczowy etap realizacji programu "Wisła", który buduje zintegrowaną, wielowarstwową obronę powietrzną Polski, obejmującą ochronę przeciwrakietową, przeciwlotniczą i przeciwdronową.

W latach 2027-2029 do Polski trafią kolejne wyrzutnie Patriot, a celem jest dalsza integracja systemów obrony powietrznej, w tym samolotów F-35.

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w czwartek o osiągnięciu pełnej gotowości operacyjnej przez 37. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej, wchodzący w skład 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.

Oznacza to, że system Patriot, będący kluczowym elementem programu "Wisła", jest już w pełni funkcjonalny.

Podczas uroczystości w Sochaczewie, w której uczestniczył także ambasador USA w Polsce Thomas Rose, szef MON podkreślił, że to historyczny moment dla polskiej armii.

To realizacja programu zintegrowanej obrony powietrznej naszego kraju - przeciwrakietowej, przeciwlotniczej i przeciwdronowej - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Minister zapowiedział, że w latach 2027-2029 do Polski trafi kolejnych 48 wyrzutni Patriot, co ma wzmocnić krajowy system obrony. Przed Polską stoi także zadanie realizacji kolejnych faz programu "Wisła" oraz integracji wszystkich systemów obrony powietrznej, w tym wyrzutni Patriot i samolotów F-35, w ramach systemu zarządzania IBCS.

Czym jest program "Wisła"?

Program "Wisła" zakłada zbudowanie "najwyższego piętra" polskiej obrony powietrznej - tj. systemów o zasięgu ponad 100 km. Jego trzon stanowią amerykańskie systemy obrony powietrznej Patriot wsparte m.in. nowoczesnymi radarami dookólnymi LTAMDS oraz systemem zarządzania obroną powietrzną IBCS.