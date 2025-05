Prezydencki samolot Airbus A319 linii Ukraine International Airlines wyleciał w sobotę (o godz. 14.10) z Rzeszowa do Rzymu - przekazała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na stronę internetową AirNav. Najprawdopodobniej to Wołodymyr Zełenski leci do Rzymu na inaugurację papieża Leona XIV. Zełenski liczy na polityczne spotkania w trakcie inauguracji.

Wołodymyr Zełenski prawdopodobnie będzie uczestniczył w inauguracji pontyfikatu Leona XIV / NECATI SAVAS / PAP/EPA Na stronie internetowej AirNav można zobaczyć trasę prezydenckiego samolotu. Najprawdopodobniej Wołodymyr Zełenski leci do Rzymu, by tam uczestniczyć w inauguracji pontyfikatu papieża Leona XIV. Sam Watykan twierdzi, że Zełenski ma być na uroczystościach. Niedzielna msza na placu świętego Piotra formalnie rozpocznie pontyfikat papieża Leona XIV, który urodził się w Chicago, ale przez wiele lat mieszkał w Peru. Delegacji Stanów Zjednoczonych na to wydarzenie będzie przewodniczył wiceprezydent USA JD Vance, który starł się z Zełenskim w Białym Domu w lutym. Agencja Reutera, powołując się na wysoko postawionego doradcę Zełenskiego, wskazuje, że ukraiński prezydent chętnie spotkałby się z innymi przywódcami na marginesie inauguracji. Zobacz również: Helikoptery zderzyły się w powietrzu. Lecieli nimi znani biznesmeni

W Watykanie doszło już do istotnego spotkania z udziałem Zełenskiego. Przed pogrzebem papieża Franciszka w bazylice świętego Piotra ukraiński prezydent rozmawiał z Donaldem Trumpem. Zdjęcie, które uwieczniło to spotkanie przeszło już do historii. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się w samym sercu Watykanu / whitehouse.gov / Watykan sprzyja rozmowom Sekretarz stanu USA Marco Rubio przekazał dziennikarzom, że dziś w Watykanie omówi działania na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie z kardynałem Matteo Zuppim. To hierarcha, który służył jako wysłannik papieża Franciszka ds. konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Najwyższy amerykański dyplomata zasugerował, że Watykan to miejsce, które ułatwia dialog. Nie nazwałbym Watykanu pośrednikiem, ale z pewnością jest to miejsce, w którym obie strony (konfliktu ukraińsko-rosyjskiego - przyp. RMF FM) czułyby się komfortowo - powiedział Rubio dziennikarzom. Wcześniej papież Leon XIV zadeklarował, że Watykan może być miejscem spotkań przedstawicieli Ukrainy i Rosji po negocjacjach. Papież zamierza ewentualnie udostępnić Watykan, Stolicę Apostolską, na bezpośrednie spotkanie obu stron - ogłosił watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. W tle rozmowy w Stambule W Watykanie z pewnością ważnym tematem będzie to, co działo się w Stambule. W piątek odbyły się tam rozmowy delegacji Rosji i Ukrainy w Stambule. Były to pierwsze bezpośrednie rozmowy przedstawicieli władz Rosji i Ukrainy od trzech lat.