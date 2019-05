​Największa rosyjska linia lotnicza Aerofłot odwołuje rejsy samolotów Suchoj Superjet 100. W niedzielę ten rosyjski samolot awaryjnie lądował na lotnisku Szeremietiewo. W pożarze maszyny zginęło 41 osób.

Zniszczony samolot Suchoj Superjet 100 / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

Przez ostatnie dwa dni Aerofłot odwołał ponad 20 rejsów SSJ-100. W środę było to 12, a w czwartek - co najmniej 10. To główne połączenia w Rosji, m.in. ze stolicy do Astrachania, Mineralnych Wód, Samary czy Permu. Odwołano także rejsy międzynarodowe do Goteborga i Tallina.

Linia nie podaje powodów takich działań i nie komentuje pojawiających się spekulacji w rosyjskich mediach, które piszą o problemach technicznych samolotów.

Aerofłot to posiada 50 maszyn Suchoj Superjet 100. Po katastrofie na lotnisku Szeremietiewo wielu rosyjskich ekspertów i pilotów zwracało uwagę, że Superjet 100 to niedopracowany projekt, samolot z problemami konstrukcyjnymi.

Superjet 100 to pierwszy rosyjski samolot pasażerski zaprojektowany i zbudowany po rozpadzie Związku Radzieckiego, jednak 80 procent elementów i podzespołów samolotu jest importowanych zza granicy.