Dramatyczne chwile rozegrały się na rzece Missisipi. Siedem osób, w tym jedno dziecko, zostało wciągniętych pod śluzę w rejonie tamy Genoa na granicy stanów Wisconsin i Minnesota w USA. Wielu mówi o cudzie, bo wszyscy wyszli z wypadku bez obrażeń.

7 osób wciągniętych pod śluzę w rejonie tamy Genoa w USA, fot. zdjęcie dzięki uprzejmości biur szeryfów hrabstw Vernon i Houston / Facebook

Do incydentu doszło w poniedziałkowe popołudnie ok. godz. 13.30. Jak informują biura szeryfów hrabstw Vernon i Houston w stanie Minnesota, łódź z siedmioma osobami na pokładzie straciła napęd kilka kilometrów powyżej tamy. Próby ponownego uruchomienia silnika zakończyły się niepowodzeniem, a dryfująca jednostka zbliżyła się do strefy bezpieczeństwa, znajdującej się około 180 metrów od tamy.

Wówczas Korpus Inżynieryjny Armii Stanów Zjednoczonych zamknął bramy w tym rejonie. Mimo to łódź została porwana przez silny nurt i wciągnięta pod śluzę. Cała siódemka wpadła do wody, a następnie wynurzyła się poniżej tamy.

Na miejscu natychmiast zareagowali pracownicy zapory, rzucając koła ratunkowe i pomagając rozbitkom bezpiecznie dostać się na brzeg.

Dzięki Bogu, nikt nie odniósł obrażeń - przekazali we wspólnym oświadczeniu szeryf hrabstwa Houston Brian Swedberg oraz szeryf hrabstwa Vernon Roy Torgerson. Wszyscy zostali przebadani na miejscu. Żadna z osób nie wymagała hospitalizacji.

To cud, że nikt nie zginął

Szef straży pożarnej Genoa-Harmony Mike Hanson przyznał, że finał tego zdarzenia można uznać za cud.

To naprawdę niewiarygodne. W takich sytuacjach zazwyczaj ginie przynajmniej jedna osoba - powiedział - To niesłychany zbieg okoliczności, że cała siódemka przeżyła.

Hanson podkreślił również rolę pracowników tamy, którzy poprzez odpowiednie sterowanie śluzą spowolnili przepływ wody, co zwiększyło szanse pasażerów na przeżycie.

Strażacy i lokalne służby apelują do żeglarzy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie zapór, zwłaszcza po ich górnej stronie. Śledztwo w sprawie incydentu wciąż trwa.