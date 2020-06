Alexandra Hildebrand - dyrektorka Muzeum Muru Berlińskiego - ma 61 lat i jest w ciąży z ósmym dzieckiem. Termin porodu - koniec lipca. Co więcej, pięcioro swoich potomków urodziła już po 50. roku życia.

Alexandra Hildebrand / DE RTL/ x-news

To z pewnością kwestia dobrych genów - tak Alexandra Hildebrand komentuje możliwość zajścia w ciążę w tak zaawansowanym wieku. 61-latka podkreśla też, że prowadzi zdrowy tryb życia, dobrze się odżywia, uprawia sport. Dużo się modlimy - dodaje Hildebrand.

Dyrektorka Muzeum Muru Berlińskiego ma dwoje dorosłych dzieci. W 2013 roku, gdy miała 54 lata, przyszły na świat bliźnięta - Elisabeth i Maximilian. Rok później urodziła się Alexandra, a w 2016 roku Leopold.

Hildebrand nie wie, jakiej płci będzie jej ósme dziecko. Zastrzega równocześnie, że może nie być to jej ostatnia ciąża.

W rozmowie z niemiecką telewizją RTL opowiedziała o urokach ciąży w zaawansowanym wieku. Wierzę, że rodzice, którzy mają za sobą odrobinę doświadczenia życiowego, są innymi rodzicami niż ci bez takich doświadczeń. W pewnym wieku znamy już swoje wartości i wiemy, co jest ważne, a co nie. Wtedy można się bardzo cieszyć ciążą i nie podchodzi się już do tego tak normalnie, a traktuje się to jako prezent. To kompletnie inne uczucie - mówi Hildebrandt.

Na pytanie, czy dotychczasowy dom nie zrobił się za mały na pomieszczenie takiej gromadki, Alexandra Hildebrand odpowiedziała: "Tak, jest już ciasny". Jesteśmy jednak oszczędni i uważamy, że jeżeli dzieci przyzwyczają się do życia w ciasnocie, to później będzie im łatwiej żyć w większej przestrzeni - dodała.