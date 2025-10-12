Dziennik podał też, że funkcjonariusze Żandarmerii Watykańskiej rozpoznali mężczyznę po jego ubraniu i zatrzymali. Jak zaznaczono, okazywał oznaki niezrównoważenia.

To kolejny incydent w bazylice Św. Piotra. W lutym tego roku mężczyzna wtargnął na ołtarz i zaczął go demolować .