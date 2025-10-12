W bazylice Świętego Piotra doszło w sobotę do obscenicznych czynów. Sprawca, prawdopodobnie niezrównoważony, został natychmiast zatrzymany przez ochronę - poinformował w niedzielę czołowy włoski dziennik "Corriere della Sera". O incydencie poinformowano papieża Leona XIV.
W niedzielę watykańskie media poinformowały o skandalicznym incydencie, do którego doszło w piątek w bazylice Świętego Piotra, dosłownie kilka metrów od Baldachimu Gian Lorenzo Berniniego, wykonanej z brązu rzeźby pochodzącej z XVII wieku. Mężczyźnie udało się ominąć bramki obrotowe. Jak podaje m.in. "Corriere della Sera", zbliżył się do głównego Ołtarza Konfesji w bazylice, wszedł na niego i "zaczął się tam obnażać, dokonując obscenicznych czynów i oddając mocz ". Zrobił to na oczach setek turystów.