W Austrii wybuchła afera po tym, jak biuro nieruchomości wystawiło na sprzedaż "dom z historią" nadający się do remontu. Afera jest, bo "dom z historią" to w rzeczywistości budynek, który podczas II wojny światowej pełnił funkcję domu publicznego dla więźniów obozu koncentracyjnego Gusen.

Pozostałości byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KZ-Mauthausen-Gusen na terenie Gusen / Jakub Kamiński / PAP

W Austrii wystawiono na sprzedaż budynek, który w czasie II wojny światowej był domem publicznym dla więźniów obozu koncentracyjnego Gusen, nie informując w ogłoszeniu o jego tragicznej historii.

O sprawie poinformowały najpierw lokalne media, a ogłoszenie zaskoczyło zarówno władze, jak i przedstawicieli miejsc pamięci - budynek nie został uwzględniony w planach rozbudowy muzeum.

Obóz Gusen był jednym z najbrutalniejszych niemieckich obozów koncentracyjnych, gdzie zginęło ponad 35 tysięcy osób, a więźniowie byli zmuszani do niewolniczej pracy i poddawani okrutnym warunkom.

O budynku, który na stronie internetowej biura nieruchomości nazwano "domem z przeszłością" nadającym się do remontu, jako pierwsza poinformowała 28 listopada austriacka gazeta "Oberösterreichische Nachrichten". W ogłoszeniu wskazano, że dom znajduje się blisko przedszkola, szkoły i sklepów, ale nie ujawniono żadnych informacji na temat jego historii.

Jak pisze brytyjski dziennik "The Independent", budynek pierwotnie stanowił część kompleksu obozowego Gusen, utworzonego przez Niemców w 1939 r. w pobliżu kamieniołomu na północ od Dunaju. Od czerwca 1942 r. obiekt pełnił funkcję domu publicznego, w którym więźniarki były zmuszane do świadczenia usług seksualnych wybranym więźniom.

Duża część byłego terenu obozowego została przebudowana po 1945 r., ale dom, który jest obecnie wystawiony na sprzedaż, zachował oryginalne elementy, w tym kamienne ściany i filary. Barbara Glück, dyrektor Miejsca Pamięci Mauthausen, powiedziała: O reklamie dowiedzieliśmy się dopiero 21 listopada i byliśmy dość zaskoczeni.

O ogłoszeniu rzekomo nie wiedziały również lokalne władze. "The Independent" informuje, że 17 listopada austriackie MSW przedstawiło plany rozbudowy miejsca pamięci Gusen, jednak dawny dom publiczny nie został w nich uwzględniony.