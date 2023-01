To była duża prędkość, nie był to wyścig uliczny, nie ma podstaw, by mówić o tle kryminalnym – tak niemiecka policja mówi o wypadku w Berlinie. 26-letni kierowca mercedesa na polskich tablicach rejestracyjnych w niedzielę późnym wieczorem wjechał w Bramę Brandenburską. Zginął na miejscu.