Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przed wylotem do Szwajcarii powiedział, że w Davos "chcemy pokazywać Polskę jako aktywnego aktora polityki międzynarodowej".

We wtorek Andrzej Duda razem z prezydentami Litwy Gitanasem Nausedą, Macedonii Północnej Stewo Pendarowskim oraz liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską weźmie udział w dyskusji "In Defence of Europe.

W środę w Centrum Kongresowym WEF prezydent Polski spotka się z prezydentem Szwajcarii Alainem Bertsem, a następnie z prezes IBM na Europę, dyrektor generalną EMEA Aną Paulą Assis.