Blisko 10 ton kokainy o wartości 519 mln euro – taki ładunek przechwyciła u wybrzeży Afryki Zachodniej francuska marynarka wojenna. Narkotyki znajdowały się na kutrze rybackim.

Zobacz również:

Gigantyczny ładunek kokainy przechwycony przez załogę dwóch francuskich okrętów wojennych u wybrzeży Afryki Zachodniej. Akcja rozegrała się na pełnym morzu. Jednostki wypłynęły po otrzymaniu sygnału od służb wywiadu morskiego oraz brytyjskiej policji.

Na pokładzie kutra przewożono 9,6 mln ton kokainy. Czarnorynkowa wartość tego narkotyku to 519 mln euro. Łódź nie była zarejestrowana w żadnym kraju.

Władze opublikowały zdjęcia z operacji, na których widać okręt marynarki wojennej i wojskowy helikopter oraz funkcjonariuszy rozładowujących paczki z narkotykami.

Od początku tego roku francuskie władze przechwyciły na morzu ponad 54 tony narkotyków.

W ostatnich miesiącach kokainę znajdowano na statkach rybackich na całym świecie. Na początku tego roku Straż Przybrzeżna USA skonfiskowała około 4500 kilogramów kokainy z kutra rybackiego na Oceanie Atlantyckim. Wartość tego ładunku szacowano na 74 miliony dolarów.