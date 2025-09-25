Blisko 10 ton kokainy o wartości 519 mln euro – taki ładunek przechwyciła u wybrzeży Afryki Zachodniej francuska marynarka wojenna. Narkotyki znajdowały się na kutrze rybackim.

Podczas akcji przejęto narkotyki warte pół miliarda euro / Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT / Twitter

Gigantyczny ładunek kokainy przechwycony przez załogę dwóch francuskich okrętów wojennych u wybrzeży Afryki Zachodniej. Akcja rozegrała się na pełnym morzu. Jednostki wypłynęły po otrzymaniu sygnału od służb wywiadu morskiego oraz brytyjskiej policji.

Na pokładzie kutra przewożono 9,6 mln ton kokainy. Czarnorynkowa wartość tego narkotyku to 519 mln euro. Łódź nie była zarejestrowana w żadnym kraju.

Władze opublikowały zdjęcia z operacji, na których widać okręt marynarki wojennej i wojskowy helikopter oraz funkcjonariuszy rozładowujących paczki z narkotykami.