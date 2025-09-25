Rosyjskie bombowce i myśliwce znalazły się w strefie identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) Alaski - podało Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD). Samoloty zostały przechwycone m.in. przez amerykańskie F-16.

Rosyjskie bombowce Tu-95 / Shutterstock

Wojsko poinformowało, że samoloty z Rosji nie zostały uznane za zagrożenie.

Jak przekazało w komunikacie amerykańsko-kanadyjskie dowództwo, rosyjskie samoloty - dwa bombowce Tu-95 i dwa myśliwce Su-35 - zostały zidentyfikowane podczas przelotu przez strefę ADIZ, stanowiącą część międzynarodowej przestrzeni powietrznej, lecz wymagającą identyfikacji przelatujących przez nią samolotów.

"NORAD odpowiedziało, wykorzystując E-3, cztery F-16 i cztery tankowce KC-135, aby dokonać identyfikacji i przechwycenia (rosyjskich maszyn) w Strefie Identyfikacji Obrony Powietrznej Alaski" - napisano w komunikacie dowództwa. E-3 to samolot wczesnego ostrzegania i nadzoru w przestrzeni powietrznej.

NORAD zaznaczyło, że rosyjskie samoloty nie wkroczyły w przestrzeń powietrzną USA ani Kanady. Dodano, że podobne przypadki z udziałem rosyjskich samolotów zdarzają się regularnie i nie są postrzegane jako zagrożenie.

Do podobnych incydentów doszło trzykrotnie w sierpniu, raz w lipcu i raz w kwietniu. Wówczas informowano jednak o pojedynczych rosyjskich samolotach rozpoznawczych Ił-20. Tym razem przelot rosyjskich samolotów nastąpił w czasie, gdy odnotowano kilka naruszeń przestrzeni powietrznej europejskich państw NATO przez rosyjskie samoloty i drony.