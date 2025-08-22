Poczta Polska od poniedziałku wstrzymuje przyjmowanie przesyłek zawierających towary do Stanów Zjednoczonych - poinformował w piątek operator. Nadal możliwe będzie wysyłanie korespondencji i dokumentów.

Poczta Polska wstrzymuje przesyłki do USA / Shutterstock

Decyzja ma związek z wygaśnięciem rozporządzenia prezydenta USA, które zawieszało tzw. zwolnienie de minimis. Do tej pory towary o wartości poniżej 800 dol. nie były obciążone cłem ani podatkiem. Od 29 sierpnia każda przesyłka z towarem będzie podlegać odprawie celnej - niezależnie od wartości i kraju nadania.

Co się zmienia?

Ograniczenia obejmą wszystkie przesyłki z towarami - zarówno paczki, jak i listy z zadeklarowaną wartością, a także przesyłki Global Ekspress i EMS.

Możliwe będzie jedynie wysyłanie listów nierejestrowanych i poleconych niezawierających towarów oraz przesyłek EMS z dokumentami.

Poczta Polska podkreśla, że podobne ograniczenia wprowadzają inne administracje pocztowe w Europie. PostEurop - organizacja zrzeszająca europejskich operatorów - ostrzega, że decyzja USA znacząco wpłynie na funkcjonowanie całej światowej sieci pocztowej.

"Kluczowe kwestie i procesy, takie jak pobór ceł, gromadzone dane czy współpraca z amerykańską Służbą Celną i Ochrony Granic, nie zostały jeszcze jasno określone" - wskazano w komunikacie.

UE i USA ustaliły nowe stawki celne

21 sierpnia Unia Europejska i Stany Zjednoczone uzgodniły wspólne stanowisko w sprawie stawek celnych. Większość towarów importowanych z Europy ma być objęta 15-procentowym cłem. Wyższe stawki obejmą m.in. alkohole, a niższe - leki generyczne oraz samoloty i ich części.

Kilka dni temu podobne ograniczenia wprowadziły m.in. poczty w Szwecji, Danii i Norwegii. Polski operator zapowiada, że monitoruje sytuację i gdy tylko będzie to możliwe, wznowi przyjmowanie przesyłek z towarami do USA.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa i największy operator na rynku krajowym. Dysponuje siecią 7,6 tys. placówek, filii i agencji, a z jej usług korzysta - według danych spółki - ponad 90 proc. Polaków.