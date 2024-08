Prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz przedstawił plan transformacji spółki. Mowa m.in. o optymalizacji zatrudnienia, czyli dobrowolnych odejściach, które obejmą ok. 9 tys. pracowników, zmianach w obszarze IT, a także poprawie jakości usług pocztowych.

Na środowej konferencji prasowej prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz poinformował, że plan dobrowolnych odejść obejmie ok. 9 tys. pracowników. Zapowiedział, że rozpocznie się on jeszcze w tym roku.

Będziemy procedowali (program dobrowolnych odejść - przyp. red.) w następujący sposób (...) - zaproponujemy wybranym osobom skorzystanie z programu dobrowolnych odejść. Będziemy kierować ten program do ok. 15 proc. załogi, to jest mniej więcej 9 tys. osób, natomiast nie będziemy go kierować do grup, tylko będziemy go kierować do indywidualnych osób zdefiniowanych i zidentyfikowanych na podstawie oceny - powiedział.

Zapewnił, że program nie będzie kierowany do listonoszy czy osób zatrudnionych w placówkach pocztowych.

Prezes Poczty Polskiej przekazał, że program dobrowolnych odejść będzie kosztował 600 mln. Jest to koszt, na który nas stać - powiedział, dodając, że byłby on rozłożony na jeden rok.

Sebastian Mikosz poinformował ponadto, że spółka planuje zainwestować w IT ok. 500 mln zł w trzy lata, a inwestycje w same placówki zostaną określone po przeprowadzeniu dokładnej ich inwentaryzacji. Dodał jednocześnie, że w ciągu trzech lat całość inwestycji szacowana jest na kilka miliardów złotych.

Szef spółki powiedział również, że przy wykorzystaniu sieci automatów paczkowych wchodzi w grę partnerstwo z Orlenem.

Poczta Polska otrzymała prawie 750 mln zł wsparcia

W połowie czerwca tego roku podpisana została umowa między Ministerstwem Aktywów Państwowych i Pocztą Polską, która zakładała przekazanie operatorowi około 750 mln zł rekompensaty z tytułu świadczenia tzw. usługi powszechnej w latach 2021-2022. Chodzi o refundację za usługi wykonane w latach 2021 i 2022.

Usługa powszechna to wszelkie ustawowe obowiązki nałożone na operatora wyznaczonego, związane np. z utrzymywaniem sieci placówek niezależnie od ich rentowności. Proces związany z otrzymaniem przez Pocztę Polską rekompensaty z tytułu świadczenia tzw. usługi powszechnej trwał od grudnia 2022 roku.

Do obowiązków pocztowego operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej zalicza się m.in.: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, obejmującym przesyłki listowe do 2 kg, paczki na terenie Polski do 10 kg oraz zagranicznych do 20 kg, a także paczki dla ociemniałych.

Jest on też zobowiązany m.in. do posiadania odpowiednio gęstej sieci placówek pocztowych, świadczenia usługi odbierania i dostarczania listów i paczek przez minimum pięć dni w tygodniu, zapewnienia dostępu do poczty dla osób niepełnosprawnych, współdziałania ze strukturami państwowymi w sytuacjach kryzysowych, organizowania poczty polowej.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia ok. 62 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całym kraju.