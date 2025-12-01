Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował o podpisaniu w Berlinie listu intencyjnego dotyczącego rozwoju transgranicznych połączeń kolejowych i drogowych między Polską a Niemcami. Dokument, zatwierdzony wspólnie z niemieckim ministrem transportu Patrickiem Schniederem, obejmuje projekty realizowane w ramach instrumentu SAFE. Jak zapewnia Klimczak, to "kolejny konkret w kierunku silniejszej, bezpieczniejszej i lepiej skomunikowanej Europy".
- Polska i Niemcy podpisały list intencyjny dotyczący rozwoju transgranicznych połączeń kolejowych i drogowych.
- Współpraca obejmuje m.in. inwestycje infrastrukturalne, zwiększenie liczby połączeń oraz analizę budowy kolei dużych prędkości Poznań-Berlin.
- Podczas konsultacji podkreślono znaczenie bezpieczeństwa transportowego i stabilnej współpracy między krajami.
Podczas XVII Polsko-Niemieckich Konsultacji Międzyrządowych omawiano m.in. wspólne inwestycje infrastrukturalne, zwiększenie liczby połączeń pasażerskich i towarowych, skracanie czasu przejazdu na kluczowych trasach oraz możliwość budowy kolei dużych prędkości na trasie Poznań-Berlin. Rozmowy dotyczyły także bezpieczeństwa transportowego i ochrony infrastruktury krytycznej.
Minister Klimczak podkreślił, że priorytetem są jasne zasady, zaufanie i konkretne działania na rzecz stabilnej przyszłości obu krajów.