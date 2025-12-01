Polacy i Niemcy siedli do konsultacji

W poniedziałek w Berlinie odbyły się 17. polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe z udziałem premiera RP Donalda Tuska, kanclerza RFN Friedricha Merza oraz szefów kilku najważniejszych resortów obu państw. Tusk i Merz rozmawiali w cztery oczy, w tym czasie odbywały się spotkania poszczególnych ministrów i wiceministrów polskiego rządu z ich odpowiednikami z rządu Niemiec.

Oprócz współpracy na polu transportu drogowo-kolejowego, liderzy obu państw rozmawiali też m.in. o wspólnej inwestycji w sieci energetyczne.

Donald Tusk precyzował, że chodzi m.in. o nowe ropociągi, które mogą zabezpieczyć Polskę na wypadek ataku Rosji. Chodzi nie tylko o komfort przemieszczania się obywateli, ale także o bezpieczeństwo. Aby NATO mogło zareagować na wypadek rosyjskiej agresji wobec państw NATO ze wschodniej flanki, musimy bezwzględnie zainwestować dużo więcej czasu, pracy, pieniędzy w połączenia między Polską a Niemcami - zaznaczył szef polskiego rządu.