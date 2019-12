Prokuratura Regionalna w Lublinie złoży wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu na trzy miesiące wobec Zbigniewa S. - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa ze źródeł zbliżonych do śledztwa. Powodem takiej decyzji ma być surowa kara, która grozi biznesmenowi oraz obawa matactwa.

Kontrowersyjny biznesmen Zbigniew S. został zatrzymany w poniedziałek. Według śledczych S., który prowadził fundację charytatywną własnego imienia, w porozumieniu z Kamilem C. i Edwardem Sz. przywłaszczył sobie 927 tys. zł z ponad 953 tys. zł wpłaconych przez darczyńców.



Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Lublinie usłyszał siedem zarzutów. Trzy z nich dotyczą przywłaszczenia powierzonych mu przez darczyńców środków, czyli prania brudnych pieniędzy w porozumieniu z innymi osobami, a także nielegalnego prowadzenia loterii. Ma też cztery zarzuty z ustawy prawo o rachunkowości dotyczące braku sporządzenia sprawozdań finansowych i nie złożenia ich do organu rejestrowego.



Kamil C. i Edward Sz. Zatrzymani w tej samej sprawie usłyszeli zarzuty przywłaszczenia pieniędzy i ich prania. Czyny te zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Jak podkreśla prokuratura, Zbigniew S. to wielokrotny recydywista. Odbywał kary więzienia i ograniczenia wolności; wymierzano mu również grzywny. Pierwszy wyrok Zbigniew S. dostał w 2000 roku - sąd skazał go na karę 4 lat pozbawienia wolności za oszustwa. Łącznie w sprawach przeciwko Zbigniewowi S. zapadło 19 wyroków skazujących. Poza oszustwami o podłożu finansowym przestępstwa przez niego popełnione polegały także na składaniu fałszywych zeznań, znieważaniu osób i stosowaniu przemocy lub gróźb w celu zmuszenia funkcjonariusza do odstąpienia od czynności służbowej.