Zmarł Zbigniew Pacelt - sportowiec, olimpijczyk i polityk, w przeszłości poseł Platformy Obywatelskiej trzech kadencji i sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Miał 70 lat. O śmierci działacza poinformowała jego żona - Barbara.

Zbigniew Pacelt. Zdjęcie z 2009 roku. / Tomasz Gzell / PAP

Zbigniew Pacelt zmarł w łódzkim szpitalu 4 października. Sportowca i polityka wspomniała w mediach społecznościowych Marzena Okła-Drewnowicz, świętokrzyska posłanka PO.



"Odszedł nagle Zbyszek Pacelt. Ostrowczanin, świętokrzyski poseł w latach 2005-2015. Wiceminister sportu. Olimpijczyk. Absolutnie zakochany w sporcie i w Ostrowcu. Oddany ludziom i sprawom. "Uczył nas wszystkich zdrowego dystansu do polityki. Mnie szczególnie wsparł, gdy na skarżyską halę sportową zabrakło funduszy... Razem udało nam się wywalczyć dofinansowanie. Żal... Do zobaczenia Zbyszku" - czytamy we wpisie na Twitterze.



Zbigniew Pacelt - utalentowany sportowiec i Trener Roku

Przygodę ze sportem Zbigniew Pacelt, urodzony 26 sierpnia 1951 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, rozpoczął od pływania. Sześciokrotnie zdobył mistrzostwo Polski w stylu zmiennym, był wielokrotnym rekordzistą kraju. Potem zainteresowania skierował w stronę pięcioboju nowoczesnego. Również w tej dyscyplinie osiągnął sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Zdobył dwukrotnie w 1978 r. w San Antonio i rok później w Joenkoeping drużynowe mistrzostwo świata.



Trzy razy rywalizował w igrzyskach olimpijskich: w Meksyku (1968) i Monachium (1972) w pływaniu, a w Montrealu (1976) w pięcioboju nowoczesnym. Był zawodnikiem rezerwowym igrzysk w Moskwie (1980).

W czasie gdy był trenerem reprezentacji Polski, jego podopieczni odnieśli bezprecedensowy sukces, zdobywając dwa złote medale igrzysk olimpijskich w Barcelonie (1992) w rywalizacji indywidualnej i drużynowej, a on został Trenerem Roku w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego".



Polityczny działacz

Zbigniew Pacelt był posłem na Sejm RP V, VI i VII kadencji. Kierował Departamentem Sportu Wyczynowego w Urzędzie Kultury Fizycznej i Sportu.

Piastował także funkcję wiceprezesa UKFiS i Polskiej Konfederacji Sportu oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Udzielał się także w Polskim Komitecie Olimpijskim, będąc członkiem zarządu oraz zastępcą i szefem misji olimpijskiej w latach 1996-2004. W 2006 roku kierował misją podczas zimowych igrzysk w Turynie. Zbigniew Pacelt był także wieloletnim wiceprezesem Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego.



Posiadał wiele odznaczeń, wśród nich Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi. W 2009 roku został Honorowym Obywatelem Ostrowca Świętokrzyskiego, a w 2017 roku nagrodzono go medalem Kalos Kagathos.