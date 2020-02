Synoptycy ostrzegają przed dużymi opadami śniegu na południu kraju oraz wiatrem, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. W Tatrach może spaść nawet pół metra śniegu. Na górskich drogach Dolnego Śląską już jeździ się fatalnie. U naszych południowych sąsiadów z powodu śnieżycy nieprzejezdna jest popularna wśród polskich turystów droga przez przełęcz Huty, którą wielu naszych rodaków jeździ na baseny termalne koło Liptowskiego Mikulasza i na trasy narciarskie w Jasnej.

(zdjęcie ilustracyjne) / Darek Delmanowicz / PAP

Na południu kraju, w rejonach podgórskich i górskich, spodziewany jest atak zimy. Będzie też intensywnie padać deszcz.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydano dla części powiatów województw podkarpackiego - jarosławskiego, przeworskiego, łańcuckiego, rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, dębickiego, strzyżowskiego oraz Rzeszowa; części powiatów województwa małopolskiego - tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, wielickiego, krakowskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, Krakowa i Tarnowa; oraz części powiatów województwa śląskiego - pszczyńskiego, wodzisławskiego, Jastrzębia-Zdroju i Żor.



Deszcz będzie padał do popołudnia, a na Podkarpaciu do wieczora. Miejscami może spaść od 20 mm do 35 mm.



Prognoza pogody na wtorek / INTERIA.PL

Śnieg, zawieje i zamiecie

Z kolei dla południowych powiatów województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu oraz zamieciami i zawiejami śnieżnymi. Miejscami może może spaść od 10 cm do 20 cm śniegu.



Alerty obowiązują do środy do godz. 10 rano.



Śnieżyce i zawieje śnieżne

Intensywne opady śniegu spodziewane są także we wtorek na terenach podgórskich na Dolnym Śląsku. Tam prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm.

Reporter RMF FM Mateusz Czmiel donosi, że wiele dróg na Dolnym Śląsku już jest zaśnieżonych. Fatalnie jest na krajowej trójce ze Szklarskiej Poręby do czeskiej granicy i z Bolkowa do Jeleniej Góry. Mocno trzeba zwolnić też na krajowej trzydziestce w kierunku Gryfowa. Jeszcze gorsza sytuacja jest na drogach wojewódzkich - np. 365 ze Świeradowa Zdrój do Szklarskiej Poręby oraz wojewódzkiej 361 z Orłowic do Czech.

W samych Karkonoszach panują bardzo trudne warunki. W szczytowych partiach gór na termometrach do -10 stopni i bardzo mocno wieje. Na szlakach powyżej 800 m zalega śnieg, a miejscami lód - jest bardzo ślisko.

W związku z zapowiedziami bardzo dużych opadów śniegu i silnego wiatru, ratownicy TOPR ogłosili w Tatrach trzeci stopień zagrożenia lawinowego. W tej chwili na Kasprowym Wierchu prędkość wiatru przekracza 90 km na godzinę. W związku z tym kolejka na szczyt nie kursuje.

Zapowiadane są też duże opady śniegu - ostrzega ratownik dyżurny TOPR Piotr Konopka. Ma spaść kilkadziesiąt centymetrów białego puchu, mowa jest nawet o pół metra śniegu.

Z powodu śnieżycy słowacka policja zamknęła dla tirów drogę w kierunku Bańskiej Bystrzycy przez przełęcz Donovaly. Nieprzejezdna jest popularna wśród polskich turystów droga przez przełęcz Huty, którą wielu naszych rodaków jeździ na baseny termalne koło Liptowskiego Mikulasza i na trasy narciarskie w Jasnej.

Wysokie napełnienie Bałtyku i stany ostrzegawcze

Na południu i północy kraju obowiązują również ostrzeżenia hydrologiczne. W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (552 cm) oraz prognozowaną sytuacją meteorologiczną, w ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim oraz na Wybrzeżu Wschodnim przewidywane są wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych. Dla tych terenów wydano ostrzeżenia drugiego stopnia.



Wzrosty poziomów wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych mogą mieć też miejsce na Śląsku, na terenie zlewni Martwej Wisły i Soły. Gwałtownego przybierania poziomu wód należy też spodziewać się w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku.

