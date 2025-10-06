Kabaret Hrabi wydał nowy komunikat ws. swojej przyszłości. W lipcu zmarła współtworząca tę popularną grupę Joanna Kołaczkowska. "Zostajemy we trzech. Nie wyobrażamy sobie, żeby ktokolwiek mógł na stałe zastąpić Aśkę" - zadeklarowali członkowie kabaretu.

Dariusz Kamys / Łukasz Gągulski / PAP

Kabaret Hrabi tworzą Dariusz Kamys, Tomasz Majer i Łukasz Pietsch. Z najnowszego komunikatu opublikowanego w mediach społecznościowych wynika, że po śmierci Joanny Kołaczkowskiej nikt na stałe nie dołączy do obecnego składu grupy.

"Każdy nowy program będzie po prostu nowym projektem, do którego zaprosimy zaprzyjaźnionych gości" - wyjaśniono.

"Ona też by tego chciała"

Członkowie kabaretu podjęli decyzję o pozostaniu przy dotychczasowej nazwie. "Wiele razy o tym rozmawialiśmy jeszcze przed tragicznym odejściem Asi. Ona też by tego chciała" - czytamy w najnowszym wpisie. Symboliczna zmiana dotyczy jednak pisowni.

"Teraz to będzie wyglądać tak: hrAbi. Dlaczego w centrum nazwy jest wielką literą "A", nie musimy chyba tłumaczyć" - stwierdzili członkowie grupy.

Dariusz Kamys i Joanna Kołaczkowska na zdj. z 2016 r. / Jan Bogacz/TVP / PAP

Nowy program kabaretu ma mieć tytuł "Poradnik bycia mężczyzną". Jego premierę zaplanowano na 10 stycznia 2026 r.

"Będzie to program na pięciu facetów. Już teraz możemy zdradzić, że gośćmi specjalnymi będą znany Wojtek Kamiński i Antek Machoń. Po premierze oczywiście ruszymy z tym programem w trasę" - zapewnili artyści. Wcześniej mają zaprezentować w kilku miastach program "Potemowe Piosenki".

Wideo youtube

Kabaret Hrabi od lat działa na polskiej scenie satyrycznej. Ma swój rozpoznawalny styl, w przeciwieństwie do innych grup nie komentuje wprost polityki i innych bieżących tematów.

Joanna Kołaczkowska na zdj. z 2024 r. / Łukasz Gągulski / PAP

Przez lata filarem kabaretu była Joanna Kołaczkowska - jedna z najpopularniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Artystka zmarła w lipcu. Zmagała się z nowotworem. Miała 59 lat.

Joanna Kołaczkowska spoczęła na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie - w sąsiedztwie prof. Marii Janion i prof. Władysława Bartoszewskiego.