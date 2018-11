We wtorek były szef KNF znów pojawił się na czołówkach serwisów informacyjnych. Powodem było zatrzymanie byłego szefa KNF przez CBA i postawienie mu zarzutu przekroczenia uprawnień. Media skupiły się również na rosnącym napięciu na linii Rosja - Ukraina spowodowanymi wydarzeniami w Cieśninie Kerczeńskiej. Nasz specjalny wysłannik dowiedział się, że w związku z wprowadzeniem stanu wojennego część Ukraińców obawia się zachwiania systemu bankowego. Poznaliśmy również wyniki sekcji zwłok 4-latka i jego ojca, którzy zmarli prawdopodobnie po spożyciu trucizny w sali zabaw. Dowiedzieliśmy się również, dlaczego aktywiści wspięli się na komin elektrowni Bełchatów. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych wydarzeń dnia!

Wtorek obfitował w ważne informacje / PAP/EPA/MYKHAILO MARKIV / POOL/NASA/Pixabay/Greenpeace / PAP/EPA

Były szef KNF Marek Chrzanowski zatrzymany przez CBA

Są zarzuty dla byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Ch. Jak powiedział jeden z jego obrońców, postawiono mu zarzut przekroczenia uprawnień w związku z odniesieniem korzyści osobistej przez inną osobę. Grozi mu za to do 10 lat więzienia.

Były szef KNF nadal składa wyjaśnienia. Marek Ch. został zatrzymany nad ranem przez CBA i przewieziony do śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Były szef KNF Marek Ch. z zarzutem przekroczenia uprawnień Są zarzuty dla byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Ch. Jak powiedział jeden z jego obrońców, postawiono mu zarzut przekroczenia uprawnień w związku z odniesieniem korzyści osobistej przez inną osobę. Grozi mu za to do 10 lat więzienia. W tej chwili były szef KNF-u składa wyjaśnienia.... czytaj więcej

Płk Grzegorz Małecki o zatrzymaniu Marka Chrzanowskiego: Lepiej późno niż wcale

Powinno stać się to po cichu (...). Lepiej późno niż wcale - tak zatrzymanie byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego, komentuje były szef Agencji Wywiadu płk Grzegorz Małecki. Poranny gość RMF FM podkreśla, że zatrzymanie nie jest właściwością służb specjalnych. To zadanie policji. Decyzję podejmuje prokuratura. "W tym przypadku CBA jest gospodarzem tych czynności, bo jest to urzędnik państwowy (...). A w tle korupcja. Stąd naturalne że zatrzymania dokonała CBA- dodaje.



Płk Grzegorz Małecki o zatrzymaniu Marka Chrzanowskiego Karolina Bereza /RMF FM

To nie był pierwszy tego rodzaju incydent na Morzu Azowskim od czasu otwarcia Mostu Kerczeńskiego. Takich incydentów było ponad sto - mówi gość Roberta Mazurka w RMF FM płk Grzegorz Małecki o ostatnich wydarzeniach na linii Rosja-Ukraina.



>>>TU ZNAJDZIESZ CAŁĄ ROZMOWĘ<<<

Marcin Kierwiński: Prokuratura działa bardzo opieszale ws. afery KNF

Prokuratura bardzo opieszale działa w tej sprawie, jeżeli dopiero po dwóch tygodniach przesłuchiwany jest Marek Ch. - tak o aferze KNF mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Kierwiński. Służby państwa nie zrobiły w tej sprawie kompletnie nic do dzisiaj - uważa szef warszawskiej PO. Służby specjalne do gabinetu pana Marka Ch. jechały dłużej niż pan Marek Ch. wracał z Singapuru. Pełna kompromitacja państwa - podkreśla gość Marcina Zaborskiego.

Marcin Kierwiński: Prokuratura działa bardzo opieszale ws. afery KNF Prokuratura bardzo opieszale działa w tej sprawie, jeżeli dopiero po dwóch tygodniach przesłuchiwany jest Marek Ch. – tak o aferze KNF mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Kierwiński. Służby państwa nie zrobiły w tej sprawie kompletnie nic do dzisiaj - uważa szef warszawskiej PO.... czytaj więcej

Stan wojenny na Ukrainie. Mieszkańcy Kijowa pytają: Komu to jest na rękę?

Rosja myśli, że Morze Azowskie jest jej własnością. Tak samo jak myśli, że Krym to jej terytorium. Tego punktu widzenia nie podziela reszta świata. Statki płynęły albo na wodach neutralnych, albo na wodach Ukrainy. Dlatego myślę, że Rosja nie ma racji. Nie sądzę, że jeżeli będzie stan wojenny to ktokolwiek będzie chciał inwestować na Ukrainie - usłyszał w Kijowie nasz specjalny wysłannik Mateusz Chłystun. Obszary przy granicy z Rosją oraz obwody nad Morzem Czarnym i Azowskim - obejmuje dekret prezydenta Petra Poroszenki o wprowadzeniu stanu wojennego na Ukrainie.



Część mieszkańców boi się np. zachwiania systemu bankowego, ale ukraińskie władze już wczoraj zapowiadały, że stan wojenny w żaden sposób nie wpłynie na wypłaty pensji. Bardziej radykalnie do sprawy podchodzą mieszkańcy okręgów, położonych bliżej granicy z Rosją. W Charkowie np. widać większą liczbę patroli policji i wojska. Jak powiedział dziennikarzowi RMF FM Aleksander - mieszkaniec tego miasta - stan wojenny to kolejne "przestępstwo" Petro Poroszenki.



>>>TU PRZECZYTASZ WIĘCEJ<<<

W specjalnym wystąpieniu telewizyjnym, prezydent Ukrainy, Petro Poroszenko tłumaczył, że nie miał innego wyjścia niż wprowadzenie stanu wojennego. Pokazał przy tym raport, w którym dokładnie opisano rozmieszczenie rosyjskich sił, bardzo blisko granicy z Ukrainą. Zdaniem jego autorów - Rosjanie gotowi byli uderzyć w każdej chwili.



Petro Poroszenko: Ukraina znajduje się pod poważną groźbą wojny z Federacją Rosyjską na szeroką skalę

Wprowadzenie na Ukrainie stanu wojennego to efekt bardzo realnej groźby inwazji Rosji na pełną skalę - oświadczył prezydent Petro Poroszenko w wywiadzie dla ukraińskich stacji telewizyjnych. Potwierdził też, że po ataku okrętów granicznych rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa na okręty marynarki wojennej Ukrainy w Cieśninie Kerczeńskiej chciał rozmawiać telefonicznie z prezydentem Władimirem Putinem. Moskwa nie odpowiedziała na jego propozycję.

Petro Poroszenko:​ Ukrainie grozi wojna z Rosją Rosja nie odpowiedziała na ukraińską propozycję rozmowy po wydarzeniach na Morzu Azowskim. "Zamówiłem rozmowę z prezydentem Rosji Putinem, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi" – powiedział w wywiadzie telewizyjny prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Szef państwa ocenił groźbę wojny jako... czytaj więcej





Tragedia w sali zabaw. Są wyniki sekcji zwłok 4-latka i jego ojca

Są wyniki sekcji zwłok ojca 35-letniego Tomasza M. i jego 4,5-letniego syna Artura. Ze wstępnych ustaleń biegłych wynika, że przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Śledczy zabezpieczyli pojemniki, z których ojciec z synem mogli zażyć toksyczną substancję.

Tragedia w sali zabaw. Są wyniki sekcji zwłok 4-latka i jego ojca Są wyniki sekcji zwłok ojca 35-letniego Tomasza M. i jego 4,5-letniego syna Artura. Ze wstępnych ustaleń biegłych wynika, że przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Śledczy zabezpieczyli pojemniki, z których ojciec z synem mogli zażyć toksyczną substancję. czytaj więcej

"Sędzia kradła spodnie". Sąd przyznał rację prezydent Warszawy

Polska Fundacja Narodowa finansując kampanię "Sprawiedliwe Sądy" działała niezgodnie ze swoim statutem. Warszawski Sąd Rejonowy wydał we wtorek orzeczenie, w którym przyznał rację skarżącej działania PFN prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz Waltz, sprawującej wraz z ministrem kultury nadzór nad PFN.

Treść postanowienia i fragment uzasadnienia możecie zobaczyć TUTAJ >>>





Aktywiści Greenpeace protestują na kominie elektrowni Bełchatów

Kilkanaście osób siłą wdarło się na teren elektrowni Bełchatów. Dostali się na komin chłodni.



Do incydentu doszło na tydzień przed szczytem klimatycznym COP24, który 3 grudnia rozpocznie się w Katowicach. Aktywiści Greenpeace domagają się ambitnych działań na rzecz klimatu, m.in. odejścia od węgla i sprawiedliwej transformacji energetycznej.



Aktywista Greenpeace wspina się na komin chłodni elektrowni Bełchatów Greenpeace /Internet

Więcej o akcji Greenpeace przeczytasz TUTAJ >>>

Atak zimy na południu Polski

Biało zrobiło się na południu Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu Podkarpacia i Małopolski.



W innych rejonach kraju padał marznący deszcz.



To było chłodny dzień, ale bez minusowych temperatur. W środę w całym kraju więcej słońca, jednak będzie zimniej.

TUTAJ WIĘCEJ PRZECZYTASZ NA TEN TEMAT>>>



Wrocław: Piwnice piastowskiego zamku obok uniwersytetu? "Rewelacyjne odkrycie"

Piwnice należące prawdopodobnie do piastowskiego zamku z XII-XIII wieku odkryto przypadkowo w czasie prac obok gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeżeli okres ich budowy potwierdzi się, to będzie to spora ciekawostka - przyznają naukowcy.



Wrocław: Piwnice piastowskiego zamku obok uniwersytetu? "Rewelacyjne odkrycie" Piwnice należące prawdopodobnie do piastowskiego zamku z XII-XIII wieku odkryto przypadkowo w czasie prac obok gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeżeli okres ich budowy potwierdzi się, to będzie to spora ciekawostka – przyznają naukowcy. czytaj więcej

Sonda InSight przesłała kolejne zdjęcie z Marsa

Sonda InSight "odpoczywa" na powierzchni Marsa po męczącej podróży i emocjonującym lądowaniu. Najnowsze laboratorium naukowe na Czerwonej Planecie rozłożyło już swoje baterie słoneczne, przesłało też pierwsze zdjęcie z kamery IDC (Instrument Deployment Camera). Obraz wykonany przez obiektyw przesłonięty jeszcze przezroczystą, przeciwpyłową osłoną przesłano za pośrednictwem krążącej na orbicie sondy Mars Odyssey.



Sonda InSight przesłała kolejne zdjęcie z Marsa Sonda InSight "odpoczywa" na powierzchni Marsa po męczącej podróży i emocjonującym lądowaniu. Najnowsze laboratorium naukowe na Czerwonej Planecie rozłożyło już swoje baterie słoneczne, przesłało też pierwsze zdjęcie z kamery IDC (Instrument Deployment Camera). Obraz wykonany przez... czytaj więcej