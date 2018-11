"Powinno stać się to po cichu (…). Lepiej późno niż wcale" - tak zatrzymanie byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego, komentuje były szef Agencji Wywiadu płk Grzegorz Małecki. Poranny gość RMF FM podkreśla, że zatrzymanie nie jest właściwością służb specjalnych. To zadanie policji. Decyzję podejmuje prokuratura. "W tym przypadku CBA jest gospodarzem tych czynności, bo jest to urzędnik państwowy (...). A w tle korupcja. Stąd naturalne że zatrzymania dokonała CBA- dodaje.

Były szef Agencji Wywiadu płk Grzegorz Małecki

To nie był pierwszy tego rodzaju incydent na Morzu Azowskim od czasu otwarcia Mostu Kerczeńskiego. Takich incydentów było ponad sto - mówi gość Roberta Mazurka w RMF FM płk Grzegorz Małecki o ostatnich wydarzeniach na linii Rosja-Ukraina.

Nasze służby nie tworzą systemu (...). To zbiór samodzielnych instytucji. Jeszcze musi być kultura podejmowania decyzji. Państwo nie wykształciło takiego modelu - tłumaczy były szef Agencji Wywiadu. Pytany ilu Polska ma szpiegów odpowiada: mówimy o oficerach, którzy pracują w służbach? Na pewno jest to niepoliczalne. A nawet jeśli byłoby, to nie mam precyzyjnej wiedzy. Nikt jej nie posiada. Oficerów mamy kilka tysięcy - dodaje.



Wideo youtube

Robert Mazurek, RMF FM: Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest pułkownik Grzegorz Małecki, były szef polskich szpiegów, były szef Agencji Wywiadu. Dzień dobry.



Grzegorz Małecki: Dzień dobry.



Zacznijmy na chwileczkę od tego, co dzieje się w tej chwili, czyli zatrzymanie Marka Chrzanowskiego. Jedyne pytanie, jakie można sobie zadać, to dlaczego tak późno.



Ja powiem na to: Lepiej późno niż wcale. A tak naprawdę najbardziej przykrym wnioskiem jest to, że do tego w ogóle nie powinno dojść, czyli ten człowiek powinien, jeśli były wobec niego jakiekolwiek zastrzeżenia, po cichu zostać usunięty, bez tej całej wrzawy, jaka się wokół tego wszystkiego zrobiła, bo państwu nie zależy na spektakularnych zatrzymaniach, tylko na bezpieczeństwu naszych finansów.



A dlaczego to robi CBA, dlaczego to robi służba?



Cóż, decyzja o tym, kto zatrzymuje w takim przypadku, kto wykonuje czynności policyjne, warto o tym pamiętać, bo mówimy przy tej okazji o działaniach służb specjalnych, zatrzymywanie nie jest właściwością służb specjalnych, jest to właściwość, zadanie służb policyjnych. I tutaj to prokuratura podjęła decyzję, która ze służb - czy to będzie CBA czy to będzie policja czy ABW - dokona tych czynności.

Pana zdaniem powinna to robić policja?



W tym przypadku prawdopodobnie robi to CBA, dlatego że CBA prowadzi śledztwo zlecone przez prokuraturę i jest gospodarzem tych czynności. Natomiast w moim przekonaniu nic nie stałoby na przeszkodzie, gdyby wykonywała to np. może nie zwykła policja kryminalna, ale na przykład CBŚ. Natomiast w tym przypadku mamy do czynienia z urzędnikiem, wysokim urzędnikiem państwowym i to są przestępstwa korupcyjne, stąd naturalną decyzją było CBA.



Panie pułkowniku, na Ukrainie dzieją się znowu rzeczy, które nas wprawiają w drżenie, w niepokój, w stan wojenny. To brzmi bardzo groźnie, choć oczywiście część ukraińskich komentatorów mówi, że to tylko ustawka prezydenta Poroszenki, który chce w ten sposób wywindować swoją pozycję przed wyborami. Ale wygląda to tak, że mamy pełną gotowość armii, Rada Bezpieczeństwa ONZ obraduje i świat się oburza. O co chodzi Putinowi, zacznijmy od tego.



Tego nie wiemy do końca, możemy tylko spekulować. Wydaje mi się, patrząc w dłuższej perspektywie na te wydarzenia, pamiętajmy, że to nie był pierwszy tego typu incydent na Morzu Azowskim. Od kwietnia zeszłego roku, kiedy otwarto most łączący Krym z częścią rosyjską, takich incydentów było więcej jak 100. W związku z tym można się było spodziewać, że to zmierza w jakimś konkretnym wydarzeniu, będzie ulegało jakiemuś nasileniu.



Tym razem są ranni.



Są ranni, zgadza się. Ale wydaje mi się, że to jest konsekwentna polityka Putina zmierzająca do zdławienia zdolności, potencjału Ukrainy na Morzu Azowskim, do przejęcia kontroli de facto nad Morzem Azowskim, i trzeba ćwiczyć...



Takie wewnętrzne jezioro Rosji, tak?



Dokładnie tak. W tej chwili ono jest ukraińsko-rosyjskie, ale zmierza to tak naprawdę do tego, aby wykonać dalszy krok w kierunku kontrolowania sytuacji w tym regionie.



Mówi pan o dalszym kroku, ale o co może chodzić? Żeby przejąć kontrolę nad całą Ukrainą czy zadowoli się tylko południem Ukrainy, Krymem i rejonem Morza Azowskiego?



Ja myślę, że na dzień dzisiejszy Putin nie ma tak dalekosiężnych celów określonych. Na pewno chodzi o to, żeby demonstrować po pierwsze na potrzeby wewnętrzne siłę i agresywną politykę państwa, ale wobec świata, wobec regionu realizować dalej konsekwentną, imperialną politykę rosyjską.



Prof. Zybertowicz powiedziałby, że Putin pewno chce rozwibrować Ukrainę. Tzn. rzeczywiście tam w tej chwili chaos się powiększy, prawda?



To zobaczymy, bo wydaje mi się, że nie przewidział, nie założył takiego scenariusza, z jakim mieliśmy do czynienia. Myślę, że tutaj był zaskoczony szybką reakcją Poroszenki, wprowadzeniem stanu wojennego, reakcją ONZ-u. Przypomnijmy, wczoraj Rada Bezpieczeństwa potępiła ten incydent, co było dosyć zaskakującym rozwiązaniem sytuacji działania NATO. Wydaje mi się, że można uznać, że było to w pewnym sensie testowanie sytuacji, na ile ona dojrzała do poważniejszych działań.

Wkrótce cała treść rozmowy