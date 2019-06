Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poszerzył ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem o dwa województwa. Obecnie alerty trzeciego, najwyższego, stopnia obowiązują w dwóch województwach, a drugiego - w dziesięciu. Temperatura dziś może osiągnąć nawet 36 st w Lubelskiem i w Wielkopolsce.

IMGW wydał nowe ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem - dla woj. łódzkiego (bez powiatu łęczyckiego, kutnowskiego i łowickiego) oraz południowo-wschodniej części woj. wielkopolskiego.

Wcześniej alerty drugiego stopnia obowiązywały już w województwach: śląskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim (bez południowej części) i małopolskim (bez powiatu tatrzańskiego) oraz południowej części woj. mazowieckiego, północno-centralnej części woj. dolnośląskiego i wschodnio-centralnej części woj. opolskiego. Prognozuje się tam temperaturę maksymalną w dzień 30-34 st., a minimalną w nocy - od 17 do 20 st.

W regionach objętych alertami trzeciego stopnia w niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od 34 do 36 st. Temperatura minimalna w nocy osiągnie od 16 do 18 st. Alerty obowiązują do godz. 20.

Jak podaje IMGW, ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu - ostrzega Instytut.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w związku z upałami ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy.

Podczas upałów nie można zostawiać dzieci w zamkniętym samochodzie. W razie wystąpienia objawów przegrzania organizmu - przyśpieszonego oddechu, temperatury, nudności, zawrotów głowy lub dreszczy - należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999. W autach nie powinno się zostawiać również zwierząt.