Dwaj chłopcy zostali pogryzieni przez amstaffa w Czarnoborze, wsi włączonej w granice Szczecinka. Policja bada okoliczności tego zdarzenia.

Do incydentu doszło po południu w Czarnoborze. 12-latek i 18-latek kąpali się w Jeziorze Leśnym. W pewnym momencie na plażę z amstaffem przyszło małżeństwo ze Szczecinka. Zwierzę zostało spuszczone ze smyczy, bo właściciele myśleli, że na miejscu nie ma nikogo. Pies zauważył chłopców i do nich popłynął. Obu pogryzł, zanim właściciel zdążył wskoczyć do wody i go odciągnąć.

12- i 18-latek z ranami szarpanymi głowy, a starszy także ucha, trafili do szpitala. Po opatrzeniu już go opuścili - poinformowała asp. Anna Matys ze szczecińskiej policji.

Funkcjonariusze badają okoliczności incydentu. Prawdopodobne jest wszczęcie postępowania w kierunku narażenia obu chłopców na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.