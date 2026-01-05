16 stycznia rusza kwalifikacja wojskowa. W tym roku obejmie rekordową liczbę osób, bo aż 235 tysięcy. "Czas trwania ustala się od 2 lutego 2026 r. do 30 kwietnia 2026 r." - poinformował w rozporządzeniu minister obrony narodowej. Jakie roczniki i grupy osób podlegają wezwaniu przed komisję? Co trzeba ze sobą zabrać?

  • Kwalifikacja wojskowa 2026 obejmie w tym roku ok. 235 tys. osób.
  • Obowiązek stawienia się przed komisją dotyczy m.in. mężczyzn urodzonych w 2007 roku, ale też tych z roczników 2002-2006, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej czy kobiet z roczników 1999-2007, które mają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej. Pełną listę znajdziesz poniżej.
  • Osoby objęte kwalifikacją otrzymają imienne wezwania z informacją o miejscu i terminie stawienia się przed komisją.
  • Podczas kwalifikacji komisja przeprowadza badania lekarskie i psychologiczne oraz przyznaje jedną z czterech kategorii zdolności do służby wojskowej.
  • Od decyzji komisji lekarskiej przysługuje prawo do odwołania.
  • Kwalifikacja wojskowa nie jest jednoznaczna z poborem do wojska.
16 stycznia startuje tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Jak informowano w projekcie rozporządzenia, obejmie ona okres 2 lutego - 30 kwietnia, a więc 63 dni robocze. Przewidywana liczba osób, które w tym roku podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, to ok. 235 tys. - jak podawał dalej resort obrony narodowej - "przy założeniu funkcjonowania około 391 powiatowych komisji lekarskich orzekających do 35 osób dziennie, z uwzględnieniem jednoczesnej pracy nie więcej niż 2-3 komisji realizujących zadania na terenie administrowanym przez jedno wojskowe centrum rekrutacji". Ważnym jest, aby nie mylić pojęć - kwalifikacja wojskowa to nie jest pobór do wojska.

Co zabrać na komisję wojskową?

Jak informuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, osoby stawiające się przed komisją powinny mieć przy sobie:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie (lub zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki),
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub uprawnienia (np. prawo jazdy),
  • posiadaną dokumentację medyczną niezbędną do określenia zdolności do służby.

Jakie osoby dostaną niebawem wezwanie?

Jak informuje MON, do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zostaną wezwani:

  • mężczyźni urodzeni w 2007 roku
  • mężczyźni urodzeni w latach 2002-2006, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby, które w latach 2024 i 2025: A) zostały uznane przez powiatowe albo wojewódzkie komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; B) zostały uznane przez powiatowe albo wojewódzkie komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,
  • ochotnicy w wieku 18-60 lat ("osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o "nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat , jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej".

Wezwania dostaną też niektóre kobiety

Rozporządzenie ministra obrony narodowej określa również, że do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zobowiązane będą też kobiety urodzone w latach 1999–2007, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz "pobierają naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji". 

Wezwanie dostaną także te, które w roku szkolnym lub akademickim 2025/2026 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (można ją znaleźć TUTAJ) i które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa - co znaczają poszczególne kategorie?

Do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt, burmistrz lub też prezydent miasta. Ci, którzy staną przed komisją, która określi ich zdolności do pełnienia służby, otrzymają jedną z następujących kategorii: 

  • A - zdolny do czynnej służby wojskowej, 
  • B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,  
  • D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,  z wyjątkiem niektórych stanowisk, 
  • E - trwale i całkowicie niezdolny  do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i w czasie wojny.

Oprócz tego ich dane zostaną wprowadzone do ewidencji. Będą się też mogli zapoznać z ofertą ochotniczych form służby wojskowej.