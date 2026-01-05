16 stycznia rusza kwalifikacja wojskowa. W tym roku obejmie rekordową liczbę osób, bo aż 235 tysięcy. "Czas trwania ustala się od 2 lutego 2026 r. do 30 kwietnia 2026 r." - poinformował w rozporządzeniu minister obrony narodowej. Jakie roczniki i grupy osób podlegają wezwaniu przed komisję? Co trzeba ze sobą zabrać?

Kiedy odbędzie się kwalifikacja wojskowa 2026 i kogo dotyczy? / Marcin Bielecki / PAP

Kwalifikacja wojskowa 2026 obejmie w tym roku ok. 235 tys. osób.

Obowiązek stawienia się przed komisją dotyczy m.in. mężczyzn urodzonych w 2007 roku, ale też tych z roczników 2002-2006, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej czy kobiet z roczników 1999-2007, które mają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej. Pełną listę znajdziesz poniżej.

Osoby objęte kwalifikacją otrzymają imienne wezwania z informacją o miejscu i terminie stawienia się przed komisją.

Podczas kwalifikacji komisja przeprowadza badania lekarskie i psychologiczne oraz przyznaje jedną z czterech kategorii zdolności do służby wojskowej.

Od decyzji komisji lekarskiej przysługuje prawo do odwołania.

Kwalifikacja wojskowa nie jest jednoznaczna z poborem do wojska.

Bądź na bieżąco. Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

16 stycznia startuje tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Jak informowano w projekcie rozporządzenia, obejmie ona okres 2 lutego - 30 kwietnia, a więc 63 dni robocze. Przewidywana liczba osób, które w tym roku podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, to ok. 235 tys. - jak podawał dalej resort obrony narodowej - "przy założeniu funkcjonowania około 391 powiatowych komisji lekarskich orzekających do 35 osób dziennie, z uwzględnieniem jednoczesnej pracy nie więcej niż 2-3 komisji realizujących zadania na terenie administrowanym przez jedno wojskowe centrum rekrutacji". Ważnym jest, aby nie mylić pojęć - kwalifikacja wojskowa to nie jest pobór do wojska.

Co zabrać na komisję wojskową?

Jak informuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, osoby stawiające się przed komisją powinny mieć przy sobie:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

dokumenty potwierdzające wykształcenie (lub zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki),

dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub uprawnienia (np. prawo jazdy),

posiadaną dokumentację medyczną niezbędną do określenia zdolności do służby.

Jakie osoby dostaną niebawem wezwanie?

Jak informuje MON, do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zostaną wezwani:

mężczyźni urodzeni w 2007 roku ,

, mężczyźni urodzeni w latach 2002-2006, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby, które w latach 2024 i 2025 : A) zostały uznane przez powiatowe albo wojewódzkie komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; B) zostały uznane przez powiatowe albo wojewódzkie komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,

: zostały uznane przez powiatowe albo wojewódzkie komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; zostały uznane przez powiatowe albo wojewódzkie komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej, ochotnicy w wieku 18-60 lat ("osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o "nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat , jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej".

Wezwania dostaną też niektóre kobiety

Rozporządzenie ministra obrony narodowej określa również, że do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zobowiązane będą też kobiety urodzone w latach 1999–2007, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz "pobierają naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji".

Wezwanie dostaną także te, które w roku szkolnym lub akademickim 2025/2026 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (można ją znaleźć TUTAJ ) i które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa - co znaczają poszczególne kategorie?

Do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt, burmistrz lub też prezydent miasta. Ci, którzy staną przed komisją, która określi ich zdolności do pełnienia służby, otrzymają jedną z następujących kategorii:

A - zdolny do czynnej służby wojskowej,

- zdolny do czynnej służby wojskowej, B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,

- czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk,

- niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk, E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i w czasie wojny.

Oprócz tego ich dane zostaną wprowadzone do ewidencji. Będą się też mogli zapoznać z ofertą ochotniczych form służby wojskowej.