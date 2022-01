Teraz, w środku zimy, to najlepszy czas na kupowanie zagranicznych wakacji. Aktualnie jest największy wybór kierunków, hoteli i terminów, a za ofertę nie trzeba jeszcze płacić całej sumy. Łódzkie lotnisko ogłosiło właśnie nowe kierunki lotów czarterowych.

Nowe kierunki wakacyjnych wylotów z Łodzi / materiały prasowe / Materiały prasowe

Już z początkiem czerwca z lotniska w Łodzi można będzie polecieć do: Turcji, Bułgarii i na trzy greckie wyspy: Kretę, Rodos i Zakynthos. W biurach podróży jest teraz najbogatsza oferta hoteli i najlepsze ceny. Bez pośpiechu i przepłacania, można znaleźć miejsce na spędzenie letniego urlopu w uroczym Nessebarze, na spokojnej wyspie Zakynthos, czy w rodzinnym hotelu z aquaparkiem w tureckiej Antalyi.

Bułgaria – ciepłe morze, łagodny klimat

Od 10 czerwca można będzie polecieć z Łodzi do miasta Burgas, otoczonego przez kurorty takie jak Nessebar, Słoneczny Brzeg, Primorie, Czarnomoriec czy Sozopol.

To kierunek, który pokochali łódzcy seniorzy. Nad Morzem Czarnym są ciepłe pogodne lata, ale bez ekstremalnych temperatur, jakie zdarzają się nad Morzem Śródziemnym. Bułgaria oferuje znakomitą, zdrową kuchnię, pełną warzyw i owoców, doskonałe wino. Z Łodzi do Burgas leci się zaledwie dwie godziny, więc podróż nikogo nie zmęczy.

Czerwiec i wrzesień zwykle należą do łódzkich seniorów, których zawsze miło widzieć na naszym lotnisku - mówi dyrektor handlowy Portu Lotniczego Łódź - Artur Fraj. Zauważyliśmy, że lubią podróżować w większych grupach rówieśników. Bardzo nas cieszy, że są aktywni i korzystają w pełni z życia. Domyślamy się, że wielu wybiera się do Bułgarii z sentymentu do lat 70. i 80., kiedy wypoczynek w Złotych Piaskach, czy Słonecznym Brzegu nie był osiągalny dla zwykłego obywatela. Od tego czasu standard wypoczynku w Bułgarii zmienił się nieporównywalnie. Wiele hoteli ma swoje aquaparki i zapewnia rozrywkę całym rodzinom. Bułgaria jest atrakcyjna dla każdego również pod względem ceny - zauważa dyrektor łódzkiego lotniska.

Ceny w bułgarskich kurortach w okolicy Burgas w czerwcu zaczynają się od 1500 zł (tydzień w czterogwiazdkowym hotelu, all inclusive), natomiast w lipcu od 2000 złotych.

Do Turcji już za cztery miesiące

Wakacje na Riwierze Tureckiej z wylotem z Łodzi zawsze cieszyły się dużym powodzeniem. W zeszłym roku z łódzkiego lotniska do Turcji poleciało prawie 13 tysięcy pasażerów. Samoloty były niemalże w całości wypełnione, a kupno biletów na ostatnią chwilę było bardzo utrudnione. Niektórzy po powrocie z wakacji rezerwowali od razu urlop na 2022 rok.

Już za cztery miesiące można będzie polecieć z Łodzi do Antalyi na Riwierze Tureckiej oraz do Bodrum w Turcji Egejskiej. Wakacje w tych miejscach to doskonały pomysł dla osób w każdym wieku. Młodzi mogą się wyszaleć podczas wieczornych dyskotek i pokazów artystycznych, a w niektórych hotelach również koncertów z muzyką na żywo. Osoby starsze czy rodziny z dziećmi, mogą wybrać hotele zapewniające spokojniejszy wypoczynek. Oczywiście wszystko zależy od preferencji.

Zaplecze hotelowe w Turcji jest bardzo dobre i charakteryzuje się wysokimi standardami pobytu. A hotelowe tureckie restauracje słyną z ofert bogatego menu przez całą dobę. Riwiera Turecka oraz Egejska zachwyca błękitno-turkusowym morzem, plażami, antycznymi zabytkami. Za tygodniowy pobyt poza szczytem sezonu zapłacimy od 1700 zł (tygodniowy pobyt hotel 4-gwiazdkowy, all inclusive).

Loty z Łodzi do Antalyi startują 1 czerwca, a do Bodrum 5 czerwca.

Greckie wyspy: Rodos, Kreta, Zakynthos

W najbliższe wakacje biura podróży przygotowały wakacyjną ofertę z wylotem z Łodzi na greckie wyspy: Kretę, Zakynthos i Rodos. Wszystkie kierunki ruszą w pierwszych dniach czerwca.

Rodos to wyspa pełna zabytków i raj dla surferów. Obowiązkowym punktem na Krecie jest wizyta w pałacu Minosa w Konossos, gdzie według mitologii więziono w labiryncie Minotaura i miejsce, gdzie zaczął się lot Dedala z synem Ikarem.

Zakynthos to wyspa słynąca z miejsc lęgowych żółwia morskiego caretta-caretta oraz jednej z najpiękniejszej plaży na świecie - w Zatoce Wraku.

Greckie wyspy są zróżnicowane pod względem oferty hotelowej. Znajdziemy tam duże rodzinne hotele z aquaparkami i animacjami, ale też kameralne hotele dla osób, którym głośna muzyka i nocne dyskoteki nie są niezbędne, by uznać urlop za udany. Jeśli ktoś chce relaksować się w spokoju, w otoczeniu przyrody, może wybrać hotel dla dorosłych. Ceny wakacji na greckich wyspach z wylotem z Łodzi zaczynają się od 1950 złotych.

Jeśli natomiast myślicie o wyjeździe na własną rękę, ale z przelotem, to warto zaczekać na pełnię sezonu i w biurach turystycznych szukać biletów lotniczych w bardzo atrakcyjnych cenach. Takie zdarzają się, gdy w samolocie czarterowym zostaje kilka niesprzedanych miejsc. Wtedy można polecieć np. do Turcji w tę i z powrotem za 400 złotych.