Burgas, Split i Antalya – do tych miast w nadchodzące lato będą mogli polecieć pasażerowie z Portu Lotniczego Lublin. Jak poinformowano w komunikacie, trwają rozmowy, by rejsy z Lublina do Gdańska w sezonie letnim były wykonywane dwa razy w tygodniu przez linie PLL LOT.

