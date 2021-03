Od 1 kwietnia mieszkańcy Warszawy zapłacą znacznie więcej za wywóz śmieci. Opłata za śmieci będzie powiązana ze zużyciem wody, co najbardziej uderzy w większe gospodarstwa. Choć miasto przekonuje, że to "najbardziej sprawiedliwe z rozwiązań", to po zmianie zasady naliczania opłat pięcioosobowa rodzina może zapłacić nawet 250 zł miesięcznie, choć wcześniej płaciła 65 zł.

