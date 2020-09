"Zgodnie z regulaminem przewozu pasażerów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym nie można w autobusie transportować hulajnogi. Kierowca zachował się wzorowo" - oceniła prezes MZK w Jeleniej Górze Agata Buśko w wydanym oświadczeniu.

W opublikowanym na stronie internetowej MZK oświadczeniu napisano, że zgodnie z regulaminem pasażer może jechać tylko z bagażem podręcznym spakowanym do np. torby, walizki, kufra, plecaka. Wyjątek stanowi dozwolony transport wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich, natomiast przewóz roweru jest obwarowany dodatkowymi warunkami i przepisami.

Regulamin zabrania także przewożenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla innych osób. Zgodnie z wytycznymi organizatora transportu z przewozu został wykluczony również elektryczny skuter - podano w oświadczeniu.



Prezes Buśko oceniła, że kierowca zachował się wzorowo - był kulturalny i spokojny, nie wdawał się w dyskusje z zachowującym się nerwowo i pobudzonym mężczyzną.O tym, że nie słucha on próśb kierowcy o opuszczenie autobusu, kierowca zgodnie z procedurą powiadomił dyspozytora, który z kolei zawiadomił policję - wyjaśniła prezes.



Nasz kierowca od momentu zabrania mężczyzny przez policję opiekował się dziećmi. Naszym priorytetem jako firmy jest bezpieczeństwo przewożonych pasażerów, z czego sumiennie wywiązaliśmy się w tej sytuacji - podsumowała prezes MZK.



Policja na stronie dolnoslaska.policja.gov.pl opublikowała ponad dwie minuty zapisu z monitoringu, na którym widać moment zatrzymania oraz to, że zatrzymany wcześniej pije alkohol, siłowo otwiera drzwi, by dzieci pobiegły do sklepu, skąd przyniosły napoje i słodycze.



Interwencja policji w autobusie w Jeleniej Górze [ZAPIS Z MONITORINGU] Policja

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w Jeleniej Górze. Pijany i jak się potem okazało poszukiwany przez prokuraturę mężczyzna nie chciał wysiąść z miejskiego autobusu, do którego wprowadził elektryczną hulajnogę. Policja siłą wyprowadziła i zatrzymała mężczyznę. Filmowały to jadące z nim dzieci. Fragment tych nagrań trafił do internetu i miał świadczyć o brutalności interwencji policji.



Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty: znieważenia funkcjonariuszy oraz groźby w celu odstąpienia od czynności. Za te przestępstwa grozi do 3 lat więzienia. Będące w wieku 8 i 14 lat dzieci z autobusu odebrała matka.