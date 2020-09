Był poszukiwany, znajdował się pod wpływem alkoholu i znieważył funkcjonariuszy – poinformowała policja, odnosząc się do zatrzymania mężczyzny w autobusie miejskim w Jeleniej Górze. Do zdarzenia doszło na oczach płaczących dzieci mężczyzny. Film przedstawiający fragment interwencji trafił do sieci.

